Aquí vamos otra vez: Chileno que se contagió de gripe aviar desarrolló dos mutaciones

Durante esta semana, un grupo de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dieron a conocer que el primer chileno que se contagió de gripe aviar (H5N1) en Tocopilla desarrolló dos mutaciones.

La información fue publicada en el medio The New York Times , en donde aseguran que esta situación no generará riesgos a futuro, puesto que los mismos científicos afirman que se requieren más cambios genéticos para que el virus se propague entre los humanos.

Asimismo, sostiene que las mutaciones ayudan a estabilizar el virus favoreciendo su unión más estable con las células humanas. Además, ayuda a dar cuenta de la adaptación del virus a los mamíferos.

“Hay tres categorías principales de cambios que creemos que el H5 tiene que sufrir para pasar de ser un virus aviar a ser un virus humano”, explicó Richard J. Webby, experto en la temática.

“Las secuencias de la persona en Chile tienen una de esas clases de cambios. Pero también sabemos que de esos tres conjuntos de cambios, este es el más fácil de hacer para el virus”, complementó.

Finalmente, el investigador estadounidense comentó que “lo más probable es que las mutaciones surgieran en el paciente chileno durante el curso de su infección”.