Carter responde en tercera persona ante acusaciones sobre abandono de deberes: “Al único que ‘joden’ es al alcalde de La Florida”

El pasado 14 de abril, la Contraloría dio un plazo de 10 días hábiles para que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, responda a una denuncia por notable abandono de deberes, debido a sus constantes apariciones en televisión. Consultado al respecto durante el inicio de obras en Los Quillayes, Carter comenzó apuntando contra la concejala Marcela Abedrapo, afirmando que “una concejala del Partido Comunista, cumpliendo su función como militante del Partido Comunista, ha hecho una denuncia en contra nuestra por abandono de deberes. Y la verdad, tiene todo el derecho del mundo, pero todos sabemos que de una militante del Partido Comunista no se podía esperar algo distinto”.

LEE MÁS: Contra el tiempo: alcalde Carter tiene 10 días para explicar a Contraloría sus apariciones en los matinales

Luego subrayó que “la Contraloría ha actuado como tiene que actuar, que es pedir los antecedentes”, y recordó unas declaraciones emitidas por el contralor Jorge Bermúdez. ”Lo que sí es relevante es un antecedente que el contralor Jorge Bermúdez señaló tiempo atrás durante la pandemia. Señaló que los alcaldes, y en general, todos los funcionarios públicos que participan en esto, en un punto de prensa -o un matinal, que es lo que más le preocupa a la concejala comunista- siempre lo tienen que hacer hablando temas de su comunidad”, comentó el jefe comunal.

En esa línea, aseveró que “en mi caso, jamás he ido a un programa de cocina, no he ido a cantar, a hablar de fútbol. Cada vez que voy a un programa de televisión, tiene que ver con temas de mi comunidad”.

Valoro el cambio de actitud del @GobiernodeChile, al incluir a #LaFlorida entre las comunas priorizadas del Plan Calles sin Violencia. Debemos ser un frente común contra la delincuencia y el narcotráfico, porque la misión es defender nuestra libertad y el derecho a vivir en paz. pic.twitter.com/xcTY5eHS6E — Rodolfo Carter (@rodolfocarter) April 14, 2023

”Por tanto, lo que la Contraloría pide es que uno acredite eso. Y el contralor Bermúdez, verá si eso se ajusta conforme a los criterios que ha señalado presentes”, complementó.Carter aseveró que eso se corrobora “por las invitaciones que uno recibe de los canales de televisión y por la larga lista de programas a los cuales no he querido ir”.

”Hay por lo menos tres figuras políticas en Chile que están muy bien evaluadas por las encuestas. El alcalde Codina de Puente Alto; la alcaldesa Matthei (La Florida); y yo. Al único que lo persiguen por esto es a mí”, complementó.

La autoridad municipal acusó que “a diferencia de otros alcaldes, no he ido jamás a cocinar, no he ido a cortar árboles, no he ido a hablar de música. Cada vez que voy a un programa de televisión -y los vecinos lo saben- hablo de seguridad, de narcotráfico, o temas que tienen que ver con mi comunidad”.

”Además, los chilenos son habilosos. Y saben perfectamente que todos los matinales están llenos de políticos, y al único que ‘joden’ es al alcalde de La Florida”, sentenció. Cabe señalar que la indagatoria del ente contralor obedece a una acusación ingresada el 29 de marzo por el concejal Reinaldo Rosales, del Partido por la Democracia (PPD).