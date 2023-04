Diputado denuncia a Cris MJ por exhibir arma de fuego en live de Instagram

El diputado Andrés Celis denunció ante el Fiscal Nacional al cantante urbano Cristopher Andrés Álvarez García, más conocido como Cris MJ, luego que este exhibiera un arma a través de sus redes sociales, realizando una amenaza a una productora tras un fracasado evento musical en Iquique el pasado 14 de abril.

El rapero no solo mostró el arma en la transmisión de Instagram sino que además aseguró que esta era sólo una de las existentes en una bóveda de armamento. Si bien, no queda claro si la exhibida es de fogueo o real , para el diputado Andrés Celis Montt el hecho es “sumamente grave y es mi deber realizar la denuncia correspondiente para que se investigue no solamente el arma mostrada, que no sabemos si es adaptada o de fogueo, pero es un arma y aparenta como tal, sino también que se aclaren sus dichos, ya que este pésimo referente juvenil además alardea de contar con una bóveda de armamentos”.

El parlamentario de RN agregó que “la liviandad con la que exhibe el arma y realiza la amenaza es alarmante y da cuenta del clima de impunidad ante el porte y uso de este tipo de elementos actualmente, en un contexto marcado por una crisis de seguridad que estamos viendo en Chile donde la violencia, las armas y el crimen organizado son protagonistas.”

Celis Montt denunció a Cris Mj por ley de control de Armas, principalmente respecto de los delitos porte ilegal de arma y almacenamiento ilegal, de acuerdo a los artículos 3 y 5 de la ley 17.798. Además, manifestó su preocupación por lo que incluso puede ser la configuración de una banda armada.