Ex bailarín de Rojo sufrió violento asalto tras show en casino de Talca: “La plata recién pagada”

Ernesto Bravo, bailarín que participó en el programa de televisión “Rojo”, fue víctima de un violento asalto el pasado sábado, dejándolo con una profunda sensación de impotencia. A través de redes sociales, Bravo compartió un video en el que relató los detalles de lo ocurrido, entre lágrimas.

“Me asaltaron, me robaron toda la plata de ayer, mi billetera, me agarraron entre tres”, declaró Bravo en el video. En una entrevista posterior con Fotech, el bailarín dio más detalles sobre el incidente, explicando que ocurrió después de trabajar en un casino en Talca, donde le pagaron en efectivo.

“Yo justo tenía ese dinero en un banano”, contó Bravo. “Cuando me bajé en San Bernardo, tres individuos extranjeros me interceptaron”. Según Bravo, los asaltantes eran venezolanos que lo abordaron elogiando su ropa y luego lo golpearon en la cabeza y el cuello. “Me botaron el sombrero, yo lo recogí y ando cojeando porque estoy lastimado”, agregó.

Bravo también lamentó la pérdida de sus documentos y “la plata recién pagada de mis shows que conseguí con un sacrificio enorme. Yo hago las coreografías, me doy el tiempo de crear estos shows. Algo tan personal mío y que también es mi propio trabajo”, expresó con tristeza.

A pesar del violento asalto, Bravo agradeció que no sufrió heridas graves. “Por suerte no me violentaron ni nada más extremo, que es lo que se está haciendo”, comentó. “Yo tengo un colega que falleció lamentablemente, lo mataron para robarle la bicicleta, o sea... cero conciencia humana”.