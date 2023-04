José Antonio Neme responde sobre la orden de detención desde sus vacaciones en París

Este lunes por la mañana se informó que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó orden de detención en contra de José Antonio Neme, Diana Bolocco y Roberto Saa, todos ellos por no presentarse a declarar en la querella por injurias presentada por Cathy Barriga en contra de Paulina de Allende-Salazar. Los tres involcurados debían declarar como testigos. El animador de “Mucho Gusto”, respondió sobre esta orden de la justicia en conversación con La Hora.

Cabe recordar que el periodista se encuentra de vacaciones fuera de Chile y fue el citado medio quien se comunicó Neme, quien se refirió al la situación judicial desde París. “Yo salí del país el 1 de abril a un viaje muy largo y muy lejos que tenía planificado hace varios meses y no recibí ninguna notificación. No sé si es porque llegó a mi dirección anterior o no sé que habrá pasado desde el punto administrativo”, inició sus impresiones.

“Igualmente, aunque la hubiera recibido tendría que haberme excusado porque iba a estar en Francia ese día, tenía unos compromisos ahí hace muchos meses. Entonces tendría que haber reagendado mi declaración”, añadió el comunicador.

Respecto a su actuar frente a la actual orden de detención, José Antonio Neme señaló que “«yo ya me contacte con mi abogado, le mandé los antecedentes de mi viaje y, bueno, voy acatar lo que la justifica decida no más».