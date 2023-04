Madre de Tomás Bravo responde de forma contundente a ruin comentario en redes sociales

Un contundente descargo realizó Estefanía Gutiérrez, madre de Tomasito, tras leer un comentario relativo a su vida personal en redes sociales, según recoge La Cuarta.

“Vi un reportaje donde el padre explicaba por qué se separó de la madre del niño (Tomasito) y en tribunales les acordaron visitas; el niño debía ser entregado en casa de la abuela paterna donde vivía el padre”, comentó una usuaria en Facebook.

Tal como compatió un pantallazo la mamá del menor asesinado en Caripilun, a mujer en redes sociales también afirmó que “la abuela paterna era quien lo llevaba a controles médicos y era la apoderada del jardín”.

“Cada vez que a este padre le tocaban visitas, el niño era entregado por este hombre, enojado y alcoholizado. Él denunció esta situación, pero como ya sabemos al padre poco caso se le hace, no así a las madres”, añadió la cibernauta.

Contundente respuesta de Estefanía

Ante estas palabras, Estefanía Gutiérrez desmintió a la desconocida y realizó sus descargos.

“Esta vieja es una más de las tantas que, de seguro, es amiga de la vieja asquerosa y mentirosa de Elicea Salazar (abuela paterna del menor), que debe apañar en sus mentiras. ¿Cuándo ella fue apoderada de mi hijo en el jardín? Tengo a las tías del jardín acá en Facebook, pueden corroborar que ella fue apenas dos veces a buscar las canastas familiares al jardín porque yo se lo pedí en pandemia, ya que yo estaba en el campo”, aclaró de entrada Estefy.

“Jamás esta mujer fue alguna reunión de mi hijo, mi hermana con mi mamá fueron las únicas apoderadas suplentes. Y en qué ‘posta’, mi hijo iba al hospital y solo una vez esa asquerosa me acompañó porque siempre iba sola con mi hijo, desde que tenía meses tenía llevar a Tomi yo sola. Y aunque hubiese sido así... ¿Como abuela tiene que sacarlo en cara?”, hizo notar la joven mujer.

A continuación, Gutiérrez aseguró que Salazar “hizo tan poco y más encima se da el derecho a dar las partes. Todo lo poco que ella hizo por hijo, es porque yo le pedía el favor, cosa que hoy me arrepiento. ¿Y por qué la trato de asquerosa? Porque esta mujer si que ha sido una encubridora de las peores cosas. ¿Y por qué reacciono hoy ante esta publicación? Porque estoy segura que esa bruja llamada Aracely y entre otras tantas que no nos conocen, solo se guían por lo que esta mujer ha dicho en tantos grupos de Facebook y de WhatsApp mintiendo”.

“¿Por qué no mejor les dice cuál fue razón por la que terminé con su hijo? ¿Acaso no les dijo lo miserable que él fue conmigo? Algún día cuando sea el momento lo diré (y con pruebas), porque ya estoy cansada de tener que callar para no desviar la atención, pero desde el día uno está mujer junto a su familia nos han desprestigiado con miles de mentiras, nos han humillado e inventando calumnias de lo más grande y nosotros siempre teniendo que callar”, protestó Estefanía.

Sobre los dichos del tío abuelo, la madre de Tomasito señaló que “mi hijo salió a luz día y con quien lo deje a cargo. Jamás salió con alcohol, eso también fue parte de las mentiras de Elicea, porque en ninguna parte se ha dicho que él estaba borracho. Y además todo lo que se habla es por tres razones: mucha desinformación que hubo por parte de la prensa, cahuines baratos de la vieja asquerosa de Elicea y además el morbo, porque la gente que habla este tipos de cosas solo lo hace por eso, por morbo”.

“Ah, y el papito corazón, el tribunal no le exigió visitas, yo se las exigía para que por lástima fuera a ver a mi hijo. Yo lo demandé por pensión de alimentos, porque si no fuera por quienes me ayudaron, no hubiese podido comprarle sus cosas. Viejas alcahuetas, seguro no tienen hijas. Porque no entiendo el afán de insultar y hablar con tanta autoridad de otra mujer que no conocen y que jamás les ha hecho nada”, reclamó Estefanía.