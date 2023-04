Habla niño al que Dalái Lama le pidió que le chupara la lengua: “Fue increíble conocer a su santidad”

Hace unas semanas el líder tibetano Dalái Lama dejó la grande con una perturbadora conducta con un niño, a quien le pidió que le chupara la lengua. Tras el hecho, debió salir a ofrecer disculpas, pero ya el daño estaba hecho.

“Su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por cualquier dolor que sus palabras hayan podido causar”, dijo en su momento.

Ahora salió el pequeño y su madre a hablar sobre su experiencia, y no tuvieron más que palabras de agradecimiento. En conversación con el medio Voice of the Tibet, el niño dijo “fue increíble conocer a su santidad. Creo que es una gran experiencia conocer a alguien con tanta energía positiva (...) Pero no solo eso, una vez obtienes esa energía positiva, creo que eres más feliz y sonríes mucho más. Fue una muy buena experiencia”.

En tanto, la madre del menor Payal Kanodia, aseguró que “estamos totalmente, totalmente agradecidos por haber recibido esta bendición de su santidad. Él vino, se dirigió a nosotros en persona y nos enseñó sobre la paz que el mundo necesita y cómo todos deben sentirse juntos como hermanos y hermanas. No puedo expresar cómo me siento al ser bendecida por él”.