“No hay ninguna voluntad”: Sernac critica duramente a La Polar y le exige que compense a los consumidores

Andrés Herrera, director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), se refirió en duros terminos al caso de La Polar, luego que la empresa de retail reconociera que estaba vendiendo ropa falsificada, pese a que también dijeron haber sido víctimas de un fraude.

Sin embargo, este martes, durante su exposición en la Comisión Investigadora que abrió la Cámara de Diputados, Herrera planteó que “no es posible creerle a La Polar”, ya que “hace pocas semanas decía que todos sus productos eran originales y ahora hubo una ‘exhaustiva’ investigación de la cual nunca hubo noticias”, según rescata el Diario Financiero.

De hecho, Andrés Herrera puso en duda que los productos posiblemente falsificados representaran solo el 0,16% de sus ventas totales. Por otra parte, indicó que que La Polar tuvo una actitud “desvergonzada” e “impúdica” al negar su comercialización.

El director del Sernac también criticó el hecho de que Under Armour, Adidas y Forus firmaran acuerdos con La Polar, ya que no se ha planteado una compensación para los consumidores afectados y porque el servicio no fue notificado de estas negociaciones. “No hay ninguna voluntad de La Polar de hacerse cargo de las compensaciones a los consumidores”, aseguró. De todas maneras hizo un llamado a que “se acerque y compense” a los afectados.

Además, Andrés Herrera dijo en el Congreso que no descartan que otras empresas hayan vendido productos falsificados, por lo que llamó a las personas a realizar una denuncia si tiene dudas si lo adquirido es original. También reveló que están investigando a otras compañías, pese a que las quejas son menores en relación a las recibidas contra La Polar.

Hasta el momento, La Polar acumula 499 denuncias al Sernac por productos imitados, mientras que Falabella, específicamente los marketplaces ligados a la marca (Lino y Falabella.com ) tiene 30 denuncias e Hites tan solo ocho.