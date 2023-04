Por culpa de Cathy Barriga: Motivo que impidió a Diana Bolocco y Roberto Saa declarar en juicio

Se suponen que Diana Bolocco y Roberto Saa tenían que declarar. Además, estaban con orden de arresto por no presentarse el día lunes. Sin embargo, no pudieron dar su testimonio en el juicio por injurias y calumnias que Cathy Barriga interpuso contra la periodista Paulina de Allende-Salazar, puesto que la exalcaldesa de Maipú estuvo más del tiempo presupuestado e incluso lloró en la audiencia, informó Aton Chile.

”Todo este tiempo no he podido tener una ida normal… No he podido ejercer mi profesión. Yo hice un diplomado en la Universidad Católica”, dijo Barriga entre sollozos durante su declaración en el Octavo Juzgado de Garantía de la capital.

En esta causa se presentaron Bolocco y Saa, en calidad de testigos como participantes del matinal “Mucho Gusto” de Mega, cuando Allende-Salazar presentó el reportaje con Barriga, sin embargo no pudieron dar sus testimonios debido a la extensa de la exposición de la exjefa comunal, quien se querelló en 2021.

Querella de Barriga contra Paulina Allende-Salazar

El reportaje de Allende-Salazar hablaba de presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Maipú, específicamente en el pago de horas extras.

Se espera que Bolocco y Saa declaren mañana. Mientras que el otro citado, el periodista José Antonio Neme deberá hacerlo al regreso de sus vacaciones en Europa y se espera que se presente el jueves en el tribunal. “

Yo soy materia dispuesta para la justicia. Si la justicia decide arrestarme, me arresta no más. Qué voy a hacer. No seré el primero ni el último que va preso por no poder declarar en un juicio”, dijo Neme ayer lunes al enterarse de su situación.

En la querella presentada por Barriga, con el patrocinio de la abogada Pamela Cisternas, se lee que ”producto de este reportaje, señalando de una manera poco prolija y adjudicando malos manejos e incluso fraudes en relación al pago de las horas extraordinarias, es que ha generado una serie de afectaciones a la dignidad de doña Cathy Barriga”.