Ya hay fecha de formalización para Jordhy Thompson: se le imputará violencia intrafamiliar y lesiones leves

Para el martes 9 de mayo quedó fijada la audiencia de formalización contra Jordhy Thompson, tras las denuncias de violencia intrafamiliar y lesiones leves presentadas por su expareja, Camila Ignacia.

De esta forma, el jugador de Colo-Colo deberá presentarse en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, de acuerdo a lo informado por Meganoticias.

El caso ya había estallado hace un mes, cuando se viralizó un video en donde aparece el futbolista, golpeando en el rostro a su expareja. En ese momento, el club informó que lo separaría del plantel y comenzaría un tratamiento.

Sin embargo, luego de su regreso al primer equipo en el encuentro de este domingo recién pasado, donde los albos enfrentaron a la UC en el Estadio Santa Laura, quedó en claro que no hubo avances.

La joven denunció en sus redes sociales, que el jugador la culpó de las pifias que recibió al ingresar a la cancha, lo que terminó con una nueva agresión.

“Ahora el sábado 15 de abril estábamos en el departamento cuando tuvimos una discusión que comenzó porque me dijo que los hinchas de la Católica le habían gritado cosas en el estadio por lo sucedido con el video, decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo”, precisó Camila en su Instagram.

“Me pegó otra vez con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza”, precisó la joven, quien llamó a Colo-Colo para dar cuenta de los nuevos acontecimientos y precisa que el club le quitó el departamento que le arrendaba, el pasado 16 de abril.