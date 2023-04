Cohete Starship explotó ante los ojos de Elon Musk y no pasó primera prueba de lanzamiento

Por lo menos era solo una prueba y no había tripulantes en su interior, sino se estaría hablando de una verdadera tragedia. Lo cierto es que la primera evaluación del cohete Starship de SpaceX no llegó a puerto y terminó en una explosión, consignó CNNChile.

“Como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante, Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la etapa de separación”. El cohete no estaba tripulado al momento de la explosión”, informó la compañía en un Twitter.

Elon Musk, en tanto, señaló que esta era una de las posibilidades anticipadas y de igual forma celebraron, puesto que no fue del todo un fracaso.

A pesar de dicha explosión, el equipo de SpaceX celebró eufórico y lo contaron en su cuenta de Twitter, donde expresaron: “Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria”.

“¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por una emocionante primera prueba de vuelo integrada de Starship!”, añadieron, puesto que destacaron que lo principal fue poder lanzar el gigantesco cohete de casi 100 metros, más grande que la Estatua de La Libertad.

Finalmente, se explicó que la explosión fue cuando ocurrió la separación del cohete, pero no la nave en sí.