Indignante: condenado por violar a su sobrina en Concepción culpó a la víctima por su ropa y la música que escuchaba

Impacto ha causado el caso de un sujeto que fue condenado a penas efectivas de 6 y 3 años y un día, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, por haber violado y abusado sexualmente a su sobrina.

Los hechos ocurrieron entre los años 2015 y 2021 y en uno de los ataques el imputado la amenazó con dañar a su abuela si es que contaba lo sucedido.

De acuerdo al fallo expuesto por el Poder Judicial, el abogado del condenado Renato Zegpi Jiménez, presentó una serie de testigos que intentaron responsabilizar a la víctima de lo ocurrido. ¿Y cómo?, apuntando a su vestimenta, publicaciones en redes sociales y la música que escuchaba.

“Como se puede apreciar, los citados testimonios están cargados de estereotipos de género que suponen que los hombres no pueden controlar sus impulsos sexuales, por lo que es responsabilidad de las mujeres mantenerse recatadas para que no sean abusadas, trasladando así la responsabilidad que le cabe al agresor hacia la víctima por no haber observado el comportamiento debido”, indica el dictamen.