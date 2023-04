“Pero con respeto”: ministro Segpres Elizalde trató de “bruto” a Felipe Kast en plena comisión del Senado

El ministro Secretario de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, protagonizó este martes una tensa discusión con el senador Felipe Kast, a quien trató de “bruto” en medio de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta con motivo de la discusión del proyecto de usurpaciones.

El episodio, que quedó consignado en la transmisión en directo de la sesión en el canal del Senado, mostró al recientemente asumido Segpres reclamando ante la negativa de Kast, presidente de la comisión de Seguridad, luego que el militante Evópoli desestimara el requerimiento de Elizalde para argumentar una precisión en el proyecto de usurpaciones.

Los dichos de Ávaro Elizalde

“Yo entiendo la ansiedad, pero perfectamente el senador Insunza podría no haberle dado unanimidad para la extensión de (...)”, alcanzó a precisar el ministro, quien fue interrumpido abruptamente por Kast para continuar con la votación.

“Ya tenemos la unanimidad, no me discuta ahora (...) está repitiendo el argumento tres veces, ministro. En votación, por favor, secretario”, prosiguió el senador, quien alcanzó a escuchar un “qué bruto” dicho por Elizalde en el momento en que el secretario de la comisión comenzaba a leer el informe de la votación al proyecto y sus indicaciones.

“¿Me dijo que era un bruto, por favor?”, preguntó Kast, encontrando la inmediata respuesta de Elizalde. “Sí. ¿Cómo no va a poder (...)?”, que enfureció aún más al ya molesto senador y presidente de la comisión.

“Pero cómo se le ocurre faltarme el respeto. Yo no le he faltado el respeto a usted (...) señor, cuando usted reitera su argumento tres veces, con un ánimo completamente de dilatar y soberbio, a mí no me parece (...) y más usted, ministro, que era colega nuestro (en el Senado)”, le señaló Kast al nuevo Segpres, quien se mantuvo firme en su postura de defender su argumentación.

“Con todo respeto. ¿Cómo no vamos a poder conversarlo? No es así, presidente, no es así, usted sabe que no es así”, finalizó Elizalde.