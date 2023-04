Ministro Elizalde da por superado impasse con senador Kast después de tratarlo de “bruto”: “Quiero valorar su generosidad”

Álvaro Elizalde aseguró esta mañana, en conversación con el programa “Ahora es cuando”, de radio Infinita, haber superado el impasse que sufrió este martes con el senador Felipe Kast, a quien trató de “bruto” durante una sesión de la Comisión de Seguridad del Senado.

El tenso momento, que ayer se viralizó masivamente en diversas plataformas sociales, se originó en medio del proceso de votación del proyecto de ley de usurpaciones en la Novena Región, cuando el recientemente asumido ministro de la Segpres y exsenador le reclamó al militante Evópoli, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, no poder argumentar la votación del proyecto.

Las disculpas de Álvaro Elizalde

“Mire, lo importante es que después de la sesión nos juntamos en la sesión de sala, al lado -o sea, dentro de la sala, pero a un costado-, aclaramos el punto y dimos por superado el impasse”, reconoció el ministro, quien antes de ser entrevistado por Juan Manuel Astorga en la emisora radial, quiso bajarle la intensidad a la polémica desatada este martes con Kast.

“Yo quiero, en ese sentido, valorar la generosidad del senador Kast de dar por superado el impasse y de concentrarnos en lo que es importante, más que en las cosas adjetivas”, agregó Elizalde, quien reconoció en este gesto, un paso importante para poder “construir” mayorías en el Congreso pese a la evidente polarización que se ha creado entre el sector de Gobierno y los opositores a la gestión del Presidente Gabriel Boric y su equipo ministerial.

“La construcción de mayorías hace difícil el diálogo, porque se requiere cierta coordinación de las posturas”, enfatizó el ministro de la Segpres.

El round Elizalde-Kast

Cabe recordar que el incidente entre Elizalde y Kast ocurrió durante el debate en torno al proyecto que busca castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, proponiendo aumentar el periodo de flagrancia y entregar facilidades a la detención de los ocupantes ilegales.

En determinado momento, Kast dispuso votar una indicación mientras Elizalde seguía argumentando. “Deje de repetir los argumentos que ya dijo”, le señaló el senador al secretario de Estado, aseverando que “ya los ha dicho tres veces”.

“Entiendo la ansiedad, pero el senador Insulza pudo no haberle dado unanimidad para la extensión de la...”, alcanzó a señalar el secretario de la Presidencia, antes de ser interrumpido por el legislador derechista, quien acusó que “no necesitamos unanimidad (...) infórmese del reglamento, ministro”.

Cuando inició la votación, y la lectura del secretario de la sesión, un ofuscado ministro le dijo a su asesora -respecto de Kast- “es un bruto”. Adjetivo que fue oído por eñ senador, quien le replicó: “¿Me dijo que era un bruto?”.

“Es terapéutico”: Senador Felipe Kast sorprendió con desconocida faceta de DJ

Ana Lya Uriarte renuncia a la Segpres y en su reemplazo Gobierno de Boric nombra a Álvaro Elizalde

Ante la interpelación, el titular de la Segpres reconoció haber dicho la palabra: “Sí ¿Cómo no va a poder conversar?”.

Kast reaccionó: “¿Cómo se le ocurre faltarme el respeto, yo no le he faltado el respeto a usted. Señor, cuando usted reitera su argumento tres veces con un ánimo completo de dilatar y soberbio, a mí no me parece. Ministro, usted era colega nuestro, le pido que respete el reglamento”.

“No es así, usted sabe que no es así”, replicó a su vez el expresidente del Partido Socialista.

Después, en conversación con la prensa, el senador de la coalición Chile Vamos dijo que Elizalde “se salió de sus casillas”, mientras que el representante del Gobierno reconoció que “usé una expresión coloquial”.