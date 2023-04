Viuda de motorista venezolano abatido por carabinero en Coquimbo reprocha actuar de uniformado

Surgen cuestionamientos al proceder de Carabineros en el caso del motorista venezolano que fue abatido este martes por un funcionario policial, tras no detenerse en una fiscalización e intentar atropellar al uniformado, en las calles de Coquimbo, según informa 24 Horas.

El individuo fue identificado como Nehomar José Terán Briceño, de 37 años, quien se encontraba de forma irregular en Chile. Se desempeñaba como mesero en una de las concinerías del puerto y, en sus ratos libres, como repartidor de delivery. Nehomar José tenía seis hijos: dos en Venezuela y cuatro en nuestro país.

La viuda de este motorista acusa que a su marido “lo mataron porque quisieron. Ese carabinero, que supuestamente iba a atropellar, tuvo que haberle disparado en un brazo o por la espalda, mas no de frente”.

Asimismo, uno de los compañeros repartidores de Nehomar también reprochó el actuar de Carabineros. “Que uno sea motorizado no quiere decir que uno sea delincuente ni nada por el estilo. No me pareció ese proceder”, señaló.

En tanto, el Instituto de Derechos Humanos declaró que investigará el caso conforme a todos los convenios humanitarios vigentes en Chile.