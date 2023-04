Habla bailarina de polémico show en Cesfam: “Lo más lamentable es que en todas las noticias me censuraron el poto”

Un escándalo total es lo que provocó un show en el Cesfam Leocán Portus de Talcahuano, la mañana del viernes pasado. Todo surgió por las actividades conmemorativas organizadas por los funcionarios, en las cuales un par de vecinas del sector Salinas quisieron participar con un particular show.

El tema es que mientras una de ellas cantaba una clásica balada de Sam Brown, su compañera, vestida con un sexy atuendo las hizo todas bailando twerking...todo esto a las 11.00 horas.

Johanna Cares, la mujer que baila en el video y que es instructora de twerking sensual, publicó sus descargos en su cuenta de Instagram.

“Lo más lamentable es que en todas las noticias me censuraron el poto, qué fome. Si es el protagonista de todo esto”, comenzó a decir mediante un video.

Johanna Cares Captura Instagram

“La verdad es que no me preocupa porque yo sé que la gente, con un poco de piel que se vea, le ven el morbo al toque, no pensé que un simple baile iba causar tanta polémica, la cagó, la gente está muy cartucha. Hueón, yo estoy segura que en el mundo, en Chile, soy la única que tiene poto, nadie más tiene culo”, sentenció.