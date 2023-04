“¡¿Cómo se te ocurre?!”: Rodrigo Sepúlveda responde molesto a crítica de televidente

“Yo le quiero decir a la persona que me critica por televisión y me dice ‘Sepu, tú estás pidiendo un hospital. Cómo se te ocurre eso. Viejo, no he pedido ningún hospital, usted escucha lo que quiere”. De esa forma el periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, respondió molesto a las críticas recibidas por un televidente.

Esto, luego que el conductor de Meganoticias Alerta pidiera algún tipo de ayuda para un ciudadano colombiano que fue atacado con un piedrazo en la cabeza en la frontera de Chile y Perú, que lo dejó gravemente herido.

Rodrigo Sepúlveda

Tras dejarle en claro que su petición fue solo como un acto de humanidad, lo mandó a cambiar de televisión, si no le gustan sus opiniones.

“Es una cosa de humanidad, una persona que resultó herida, que la puedan atender, solo eso...Y si usted no quiere ver, agarre el control y se cambia a otro canal. Vaya a ver una serie de Netflix, si quiere, vaya a hacer lo que usted estime”, reclamó.

Batalla campal en frontera Chile-Perú

Los violentos incidentes se registraron en la mañana, donde se encuentran cientos de migrantes que buscan ingresar al vecino país.

La confrontación se inició entre ciudadanos peruanos y migrantes venezolanos que cortaron la ruta, según informó el enviado especial de Meganoticias a la zona, Pablo Abarza.

En las imágenes captadas por Meganoticias se pudo observar el lanzamiento de piedras entre ambos bandos, mientras que un grupo de carabineros ayudó a una persona que resultó herida.

La migrante venezolana que fue testigo del hecho, relató que todo comenzó a causa de “la parte peruana... Ellos se acercaron acá con piedras, palos, hierros... Empezaron a tirar piedras, nosotros salimos corriendo, con una de esas piedras le dieron a un señor. Nos acorralaron”.

Cabe destacar que el incidente se dio entre civiles y jamás participaron las policías chilenas o peruanas. Además, se registraron manifestaciones de las personas migrantes que están ubicadas en este sitio, lo que provocó que desde las cinco de la mañana se bloqueara nuevamente la ruta que une la ciudad de Arica con Tacna

.Carabineros de Chile y personal del SAMU prestaron ayuda a una persona lesionada en el lugar, a quien le habría llegado una piedra. La prensa peruana que llegó hasta la Zona de la Concordia, tildó como un “enfrentamiento campal” la situación que se ha generado en la frontera.

En este lugar permanecen cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos y haitianos, que buscan ingresar a Perú, sin embargo, no presentan la documentación necesaria para hacerlo.

Según información entregada por Bío Bío, en el lugar hay un cordón de policías peruanos que está durante las 24 horas del día para evitar los ingresos irregulares.