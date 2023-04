La llamada que identificó al cuarto detenido del crimen de cabo Palma: “Maté a un PDI”

La jornada de este viernes revelaron la interceptación telefóncia con la cual se identificó al cuarto detenido por el homicidio del cabo Daniel Palma, hecho ocurrido el pasado 5 de abril en Santiago Centro. De acuerdo con el expediente del caso, sobre la base de testimonios reunidos, habría sido este sujeto quien disparó al funcionario policial, según consigna Emol.

El Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva en contra de este individuo, de nombre Lermi Eliecer Albarrán Angulo, ciudadano venezolano de 27 años. Albarrán Angulo fue arrestado este jueves en la tarde en la localidad de Monte Patria, Región de Coquimbo.

La fiscal Tania Sironvalle, de la Fiscalía Centro Norte, informó que el imputado asoma como principal sospechoso de ser el autor material del crimen. “Efectivamente esa fue la imputación directa que el Ministerio Público hizo el día de hoy”, señaló después de la audiencia.

Escucha telefónica clave

La interceptación del teléfono del prófugo fue elemento clave para su captura. Mediante el trabajo conjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el OS9 de Carabineros se logró dar con el número de un sujeto apodado el “Araña” y el pasado 18 de abril escucharon una llamada que terminó siendo decisiva en la indagatoria.

“Te hablo claro, porque maté a un PDI (en alusión al carabinero). Me andan buscando por todos lados. Me vine, mano. Me tuve que venir por eso, mano, porque me andaban buscando hasta por las noticias y todo, mano”, señala el dueño del celular interceptado a otra persona.

De esta forma, la investigación fue capaz de localizar el lugar desde donde se realizó la llamada en Ovalle, especificamente en el sector El Paqui, de Monte Patria. Lermi se encontraba allí junto a su pareja y el hijo en común con la mujer, nacido el pasado 8 de abril, tres días luego del crimen. El “Araña” se había ocultado en la localidad y se desempeñaba como temporero.