Biden se burla de ser el presidente más viejo de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bromeó -como es costumbre- sobre una variedad de temas en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca este sábado.

La cena anual, organizada dentro del Washington Hilton, atrajo a miles de invitados en apoyo de la libertad de prensa, algo que Biden llamó “el pilar de una sociedad libre, no el enemigo”.

Biden no se contuvo en la cena, y participó en el “roast” que significa el discurso ante la prensa estadounidense, que tradicionalmente abarca momentos de humor. Biden habló de las principales figuras de los medios, empresarios y políticos estadounidenses, desde Don Lemon, Tucker Carlson y Elon Musk hasta políticos como Kevin McCarthy, Marjorie Taylor Greene y Ron DeSantis.

Sin embargo, lo más destacado de la noche fueron las bromas que Biden hizo sobre él mismo, principalmente sobre su edad. “Creo en la Primera Enmienda de la Constitución, no solo porque mi buen amigo Jimmy Madison la escribió”, dijo al inicio. La Constitución de Estados Unidos data de 1787.

“Entiendo que la edad es un tema completamente razonable”, dijo, antes de bromear sobre las declaraciones de The New York Times sobre su edad. “Puedes pensar que no me gusta Rupert Murdoch. Eso simplemente no es cierto. ¿Cómo me puede desagradar un tipo que me hace ver como Harry Styles?”, añadió.

“¿Llamarme ‘viejo’? Yo lo llamo ser experimentado. Dices ‘Soy antiguo’, digo que soy sabio”, continuó Biden.

El presidente también hizo comentarios sobre sus primeros dos años en el cargo y explicó que la velada sería igual que la primera mitad de su mandato. “Hablaré durante 10 minutos, no responderé preguntas y me iré alegremente”, bromeó.

También hubo bromas sobre la campaña de reelección de Biden, recién anunciada. El presidente se burló de que la mayoría de la gente esperaba que “simplemente lo soltara” accidentalmente.

“Esta cena es una de las dos grandes tradiciones en Washington. La otra es subestimarnos a Kamala y a mí”, bromeó, refiriéndose a la vicepresidenta Harris. “Pero la verdad es que realmente tenemos un historial del que estar orgullosos. Vacunamos a la nación, transformamos la economía, impulsamos victorias históricas y resultados a mediano plazo. Pero el trabajo no está terminado. Quiero decir... está terminado para Tucker Carlson”, dijo sobre la salida del presentador del canal Fox News.

Biden continuó bromeando sobre la controversia en torno a la adquisición de Twitter por parte de Musk. “Me encanta NPR, porque susurran en el micrófono como yo. Pero no todo el mundo ama NPR”, dijo Biden. “Elon Musk tuiteó que debería ser desfinanciado. Bueno, la mejor manera de hacer que NPR desaparezca es que Elon Musk lo compre. Y eso es más cierto de lo que piensas...”, añadió.