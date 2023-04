Vlado Mirosevic: “Si se elige un sector que no cree en el proceso, van a ir a recibir un sueldo para boicotear”

En la entrega de este domingo de “Mesa Central”, el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, se refirió a la votación que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de mayo, en la cual se elegirá a los consejeros constituyentes que estarán a cargo de redactar la Nueva Constitución.

“Espero que haya una mayoría que confíe de buena fe en que Chile necesita una nueva Constitución. Eso es más que una posición de gobierno, en la oposición hay gente que quiere que Chile tenga una nueva Constitución y otros que no”, partió.

Espero que el pueblo tenga la sabiduría para entender que no necesitamos un segundo proceso fracasado”, señalando que es una posibilidad latente. “Parte del error del proceso anterior es que no se conversó con el que pensaba distinto. Eso no hay que repetirlo hoy”, agregó.

“Eso no tiene sentido”

“Si la ciudadanía elige un sector que no cree en el proceso, van a ir esos señores ahí a recibir un sueldo para boicotear el proceso. Eso no tiene sentido. Ojalá una mayoría de izquierda, centro y derecha tenga la capacidad de dialogar y llegar a un acuerdo. Sectores que no quieren dialogar y estar en el proceso de buena fe no van a ayudar”, aseveró Mirosevic.

“Chile, siendo un país serio, no puede darse el lujo de tener un segundo proceso y no llegar a puerto. Enviemos al proceso a gente que tenga capacidad de diálogo que entienda que más allá de las diferencias, sea una casa común”, cerró.