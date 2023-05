“Comparemos los proyectos...”: Claudio Orrego le responde a Evelyn Matthei por conflicto sobre el destino de Plaza Italia

Un desacuerdo sobre Plaza Italia se está viviendo entre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Esto después de que este último declarará que se eliminará la rotonda de dicho sector para construir un espacio de “encuentro ciudadano”.

La alcaldesa, quien se encuentra en su consigna de recuperar la Plaza Italia, quedó atónita ante este anuncio, ya que según ella no están los acuerdos respectivos, y que él no tiene tuición del espacio ya que le pertenecería a su municipalidad.

Por esto, Matthei afirmó que “la Alameda está muy deteriorada en muchos sectores de Santiago, de Estación Central y Lo Prado. Entonces yo no entiendo por qué esa obsesión de partir por acá cuando esto está relativamente bien. En cambio el resto...”.

“Él tiene como una obsesión con esta plaza y yo más bien tengo una obsesión en que las platas se gasten bien, que efectivamente se parta por lo que está más deteriorado (...) Hay sectores enteros de Alameda que tienen muy rotas las veredas, que no tienen arbolado, que no tienen iluminación. ¿Por qué no partir por ahí?” agregó.

“No confundamos...”

El gobernador Claudio Orrego terminó por responder a los dichos mencionados anteriormente. “Yo no estoy obsesionado con Plaza Italia, estoy obsesionado con recuperar y devolverle la ciudad a las personas. Este proyecto que partió con un concurso internacional lleva ya más de 30% de la Alameda y las fachadas recuperadas para la ciudad en comunas como Estación Central, Lo Prado y Santiago”, comenzó.

“Va a tener el Parque Bueras, va a tener una recuperación y plantación de más de tres mil árboles y también esperamos la remodelación de lo que hoy se conoce como Plaza Italia”, continuó Orrego.

“La Plaza Italia no es plaza, es una rotonda para los autos. El nuevo diseño plantea ocho mil metros cuadrados de espacio público para la gente, en vez de un espacio ornamental. Comparemos los proyectos y veamos cuál le da más espacios a los parques y a la gente”, aseguró el gobernador de la Región Metropolitana.

Finalmente, Orregó cerró afirmando que está abierto al diálogo, y con un llamado. “No confundamos un proyecto a escala comunal con un proyecto que es para los 7 millones de santiaguinos”, concluyó.