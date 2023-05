¿Lloverá siete días seguidos en Santiago?: Iván Torres asegura que “yo no podría hacer ese pronóstico”

Este martes Qué Pasa precisó que los portales meteorológicos internacionales como The Weather Channel no muestran precipitaciones en Santiago, al igual que AccuWeather, que incluso estima que podría registrarse 27°C. No obstante, este último sitio muestra que las próximas precipitaciones serían el jueves 18 y viernes 19 de mayo, con un total de 12,3 mm.

Pero se extenderían, ya que continuarían el domingo 21, lunes 22, martes 23, miércoles 24 y sábado 27 de este mes (21,8 mm). Así, el mismo medio indica que se llegaría a más de 30 mm de lluvia en siete días.

Este aviso salpicó a todos los meteorólogos de los canales nacionales, entre ellos a Iván Torres, quien fue consultado en “Buenos Días a Todos”.

“Hay modelos que se extienden a siete a diez días, pero tienden a tener un error, si el organismo que rige todo el clima a nivel mundial que es la NOAA dice que no tiene antecedentes...”, dijo Torres.

Sí precisó que “yo no podría hacer ese pronóstico” y que se inclina porque esto no pase.

María Luisa Godoy reflexionó que “quedaría la embarrada si pasara algo así”, a lo que Torres contestó que “si llueve siete días seguidos por más leves que sean vamos a colapsar, hay que esperar”.

Pero indicó que “las posibilidades yo las encuentro bajas”.