Parisi aclara que el PDG desconocía condena de Karla Añes: “Un grave error de la excandidata no decir de esa situación”

El excandidato presidencial Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), aseguró desconocer los antecedentes penales de Karla Añes, la candidata a consejera constitucional que fue retirada este jueves de la lista de representantes de su colectividad por haber sido condenada por tráfico de drogas en 2011.

Según recalcó Parisi en conversación con Meganoticias, los antecedentes criminales de Añes nunca fueron informados por la candidata al partido, una situación que tras darse a conocer públicamente en esta jornada llevaron a la cúpula del PDG a tomar la indeclinable decisión de retirarla de su lista de postulantes a los cargos de consejeros constitucionales.

Aquí hay un acto de buena fe y esos antecedentes solamente los pudo haber entregado la candidata en su momento. — Franco Parisi

“Nadie tenía esos antecedentes y yo creo que fue un grave error de la excandidata al no decir que tenía esa situación. Una pena, primero por ella, porque la debe estar pasando muy mal”, reconoció Parisi, quien aseguró que más allá del impacto negativo que su situación podría tener en la imagen del resto de los candidatos del PDG, la elección del próximo domingo es sólo un peldaño más en “un proyecto de largo plazo” del partido.

La postura del PDG y Franco Parisi

“Si espero que esto afecte a las campañas de los demás consejeros constituyentes, lo dudo porque este es más un proyecto a largo plazo que una candidata en particular”, argumentó en el noticiario de Mega.

Respecto de su presencia en la campaña de Añes, el profesor universitario fue tajante en aclarar que esta fue, como tantas otras, apoyos a candidatos de su partido.

“No, nunca he hablado con ella, no creo que tenga su teléfono, tampoco, no. Como cientos de otros videos que hice (con candidatos del PDG) fue el que hice con ella”, señaló.

“Todos tenemos derecho a cometer errores y todos tenemos derecho a levantarnos y lo que yo quiero es que esa persona, como muchas otras, puedan volver a su tranquilidad”, expuso Parisi, quien en entrevista con biobiochile.cl entregó mayores antecedentes respecto de la defenestrada candidatura de Añes con su partido.

“No se tenían los antecedentes y es imposible haber tenido esos antecedentes a la vista, tanto por la Dirección Regional, que no lo tenía. Aquí hay un acto de buena fe y esos antecedentes solamente los pudo haber entregado la candidata en su momento, y claramente se habría dicho que no continuaba con sus aspiraciones (de haberlos sabido)”, indicó el ingeniero comercial.