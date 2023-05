Minsal analizará la desactivación de medidas preventivas tras anuncio de la OMS por fin de la emegencia mundial de Covid-19

Ximena Aguilera, jefa de la cartera ministerial de Salud (Minsal), anunció este viernes en la plataforma de Gobierno Informa que en lo inmediato citará al Consejo Asesor de Respuesta Pandémica para definir las medidas de prevención al covid-19 que se desactivarán de manera definitiva en Chile luego de conocerse esta jornada el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el final de la emergencia mundial por la pandemia de coronavirus.

“Como país de alguna forma nos hemos adelantado a esta situación, ya que en octubre pasado, gracias a la cobertura de vacunación y a que nuestro sistema de salud no tenía un mayor estrés, pasamos a una fase de apertura, y fuimos normalizando esta vida nueva con un virus que llegó para quedarse con nosotros”, señaló Aguilera.

“El director de la OMS destacó que esto no es que la enfermedad haya desaparecido, y no quiere que los países dejen de hacer todas las medidas que estaban desarrollando”, agregó la jefa de la cartera de Salud, quien aclaró que el anuncio por el fin de la emergencia pandémica mundial no modificará en gran medida al actual plan nacional.

“No es sólo por Covid-19″

Respecto de este punto, la doctora explicó en el espacio de Gobierno que la alerta sanitaria que tenemos actualmente en el país “no es sólo por Covid-19”, por lo tanto no tendrá modificaciones.

“Esta alerta incluye los otros virus respiratorios, incluyendo la gripe aviar que sigue con nosotros, para lo cual también debemos tener recursos y medidas extraordinarias, por lo tanto la alerta en sí no se modifica”, agregó.

Pese a la aclaración, Aguilera de todos modos anticipó que se reunirá con los expertos del Consejo Asesor de Respuesta Pandémica para analizar la mitigación de algunas medidas preventivas sobre la base del anuncio realizado esta jornada por la OMS.