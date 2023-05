Karla Añes reaparece para votar tras escándalo por condena de tráfico de cocaína: “Esperamos que como PDG salgamos todos bien paraditos”

Karla Añes, ex candidata del Partido de la Gente (PDG), llegó a emitir su voto en las elecciones del Consejo Constitucional tras el escándalo que se desató por su condena por tráfico de cocaína. Añes defendió su candidatura argumentando que nunca tuvo conocimiento de su inhabilidad para postularse: “Me daba la justa legalidad para ser candidata”, aseguró.

La ex postulante al órgano redactor habló con los medios antes de votar y expresó que esperaba que “como partido del PDG salgamos todos bien paraditos. Es muy interesante que el partido esté en esto”. Ante las dudas sobre su capacidad para sufragar, Añes afirmó que pudo hacerlo en elecciones anteriores y que según los documentos del Registro Civil, estaba en la legalidad para ser candidata.

Consultada sobre si conocía su inhabilidad para cargos públicos, Añes negó tener conocimiento al respecto. También aclaró que su abogado nunca le explicó el asunto y que se enteró recientemente. “Yo vi a mi abogado como una vez y mi carpeta nunca la vi. Jamás (me explicaron lo de la inhabilidad), de eso me enteré ahora hace poco. Para el 2017 se me otorga de nuevo la ciudadanía. Ahora si la cosa es más engorrosa ya tendía que ver el sistema legal ese asunto”, explicó.

La ex candidata descartó ser parte de la “narcopolítica” y afirmó estar en contra de las drogas. “Yo estoy en contra de la droga a pesar de mi pasado, aprendí muy bien mi lección. Un narcogobierno es algo muy extremo. Aquí tenemos que hacer las cosas bien”, señalo, para luego añadir que aunque admitió haber cometido el delito de tráfico de cocaína en el pasado: “Venía el 18 de septiembre y me puse ‘güiña’, porque hay que ser ‘güiña’ para hacer lo que hice”.

Añes fue desvinculada del PDG tras conocerse su condena por tráfico de cocaína y el partido decidió retirar su apoyo a su candidatura para el Consejo Constitucional. La ex candidata manifestó que la situación le dolió, pero que está tranquila porque su pasado está zanjado y pagado. Añes también aseguró que aprendió la lección y que su pasado no la define como persona. “Muy tranquila, es una cosa que ya fue, algo que tengo muy zanjado en mi vida, está pagada, está lista, no tengo ningún otro tipo de arista por ver, pero sí me dolió la desvinculación del partido”, concluyó.