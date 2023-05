“No tengo ningún interés de ir a la cárcel”: Raúl Torrealba se defendió ante las cámaras tras ser acusado de corrupción

El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, se presentó en su local de votación para ejercer su derecho a voto en estas elecciones al Consejo Constitucional y se refirió a su actual situación judicial tras ser acusado por fraude al fisco y asociación ilícita.

Esta semana la Fiscalía Metropolitana Centro Norte anuncio que el exjefe comunal sería formalizado por estos delitos, esto luego que Contraloría formulara cargos contra Torrealba y enviara los antecedentes a la entidad persecutora.

Cabe recordar que en el marco de la investigación que fue iniciada en 2021 en donde se buscaba abordar el eventual traspaso de recursos públicos a las corporaciones “Vita”, Contraloría logró establecer la circulación de dinero desde Vita hasta la oficina del exalcalde, quien solicitaba a otra persona que esto fuera depositado en diferentes cuentas bancarias.

Sus declaraciones

Interceptado por algunos medios, el exalcalde de Vitacura dijo: “No tengo ningún interés de ir a la cárcel, como cualquier chileno. Ahora, si la Justicia lo determina, yo soy muy respetuoso de la justicia y soy muy respetuoso del Ministerio Público, que es donde corresponde tramitar en esta cuestión y no, con todo el respeto que tengo a ustedes, en los medios”.

En ese contexto aseguró ”Llevo dos años esperando y espero para empezar a demostrar la realidad de los hechos respecto de mi patrimonio y de mis actuaciones”, agregó. Al ser consultado respecto a si negaba ser responsable de estos delitos, el exalcalde de Vitacura manifestó que “absolutamente”.

Luego, Torrealba explicó que está retirado. “Soy pensionado. Los partidos políticos no me interesan, me interesan que en Vitacura las cosas se aclaren porque lamento lo que he visto estos últimos días, tengo mucho cariño por Vitacura, hice mucho por Vitacura y voy a seguir tratando de colaborar con Vitacura”.

Y finalmente, sobre la consulta de una periodista acerca del rumor que apunta a que había dinero escondido en las murallas del municipio, el exalcalde respondió con sarcasmo: “¿Pero usted todavía le manda cartas al Viejito Pascuero?”.