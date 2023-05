Republicano Luis Silva: el más votado en la RM y el que perdió con Rojas Vade

El republicano Luis Alejandro Silva Irarrázaval (44) es hasta el momento el candidato más votado en la séptima circunscripción de la Región Metropolitana, superando por lejos a sus más cercanos seguidores.

Silva Irarrázaval es abogado constitucionalista y doctor en Derecho y ha sido vicerrector de investigación y postgrado de la Universidad de los Andes y catedrático de Derecho Constitucional de la PUC.

También se presentó en la campaña anterior para ser convencional constituyente, pero perdió por una diferencia de 300 votos a manos de Rodrigo “Pelao” Rojas Vade.

Es hermano mayor del cineasta Sebastián Silva (La Nana, 2009), con quien dice no estar alineado políticamente, y que no hablan de política. “Está en México y nos vemos poco la verdad, no tenemos mucho contacto”.

🔴 🗳 CONTEO DE VOTOS ✍ CONSEJEROS CONSTITUCIONALES 🗳 https://t.co/nL0OaLbgMZ — El Profesor Luis Silva (@profesor_silva) May 7, 2023

En un punto de prensa, el candidato republicano dijo que “los conteos de ahora dan muy buenos resultados en la región Metropolitana y también en el resto del país y, bueno, todo hace pensar que vamos a quedar dentro del Consejo”.

En cuanto a la cantidad de escaños para su partido, dijo que “yo he escuchado de cinco, es lo más conservador, esperamos que sean más por los porcentajes que hemos sacado, pero el sistema electoral no siempre premia los porcentajes o los números de votos”.”Yo creo que este es el resultado de un trabajo a largo plazo que viene fraguándose desde que José Antonio Kast se lanza como candidato independiente en 2017 a la presidencia y luego una segunda participación en 2021 con un partido recién formado”, explicó.

”Es la coherencia en el tiempo más unos problemas que hoy sacuden a Chile, como la crisis migratoria y de seguridad, que han convergido con el discurso de José Antonio y eso le ha hecho sentido a la ciudadanía”, aseveró.

”Nosotros vamos a aportar la sobriedad de un proceso que nunca hemos deseado y en el que estamos embarcados porque así lo decidieron los poderes establecidos y, por tanto, vamos a partir de un piso que es la Constitución que tenemos, que es buena”, explicó sobre su participación en el proceso constituyente.Luego agregó que “el pronunciamiento que esperamos ver del electorado hoy día confirma precisamente eso, nosotros nunca nos hemos cerrado a las reformas de la Constitución, nunca hemos desconocido los problemas que aquejan el país”.