Alejandra Valle analiza triunfo del Partido Republicano en elecciones constitucionales: “El primer error es del gobierno”

La periodista Alejandra Valle compartió su análisis de los resultados de la reciente elección de consejeros constitucionales, criticando tanto a los canales de televisión como al gobierno por su manejo del proceso.

Valle señaló que los canales de televisión no le dieron suficiente importancia al hecho de que casi el 20% de los votantes optó por anular sus votos, y que esto no fue presentado como una opción válida durante la transmisión de los resultados.

“Dentro de todas las cosas que aparecían, no estaba esa opción; no te permiten la perspectiva de aquello, porque no obtuvo pocos votos”, dijo Valle en La Voz de los que sobran.

Valle también afirmó que la derecha, especialmente la más extrema, estaba celebrando el resultado de las elecciones y sacando cuentas alegres debido a su victoria en el relato. Según ella, el gobierno cometió un error al impulsar el proceso constituyente en un momento en que el país estaba atravesando por un desorden generalizado y un desánimo colectivo.

“Para mí, el primer error es del gobierno. Y es haber impulsado este proceso constituyente. Yo, particularmente, nunca creí que fuese el momento después de lo mal que quedamos el 4 de septiembre, del desorden, del ánimo y desánimo”, señaló la periodista.

“Nunca pensé que era una buena idea comenzar un nuevo proceso constituyente. La gente no está interesada y vota finalmente como lo dijeron los Republicanos y les vale este gran triunfo. ¿Es un triunfo o no es un triunfo para el Partido Republicano? Para mí es un triunfo total”, afirmó Valle.