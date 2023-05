Activan las alertas sobre peligro de un “accidente nuclear” en la mayor planta de Europa

La situación en el área cercana a la mayor planta nuclear de Europa se “está tornando aún más impredecible y potencialmente peligrosa”, indicó el líder del grupo de vigilancia nuclear de la ONU.

Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas) de la ONU, afirmó en una declaración que estaba “extremadamente preocupado por el riesgo muy real para la seguridad nuclear” que enfrenta la planta de Zaporizhzhia, ubicada en la región sureste de Ucrania.

“Debemos actuar ahora para impedir la amenaza de un accidente nuclear severo y las consecuencias asociadas para la población y el medio ambiente”, indicó.

La planta es más grande que la de Chernobyl

Añadió que la instalación ocupada por los rusos, que es el doble de tamaño de la planta que detonó en Chernobyl en 1986, “debe ser protegida”.

“Estoy extremadamente preocupado sobre el riesgo muy real de seguridad nuclear que enfrenta la planta. Debemos actuar ahora para prevenir la amenaza de un accidente nuclear y las consecuencias asociadas para la población y el medio ambiente”, aseguró.

La declaración indicó que la IAEA ha recibido información de que residentes del poblado de Enerhodar, cercano a la instalación y donde vive la mayoría del personal que labora en la planta, habían empezado a ser evacuados y que el organismo internacional “estaba monitoreando la situación muy de cerca por cualquier potencial impacto en la seguridad nuclear”.

Alertas y pánico

Dmytro Orlov, alcalde de Enerhodar en el exilio, dijo en una publicación de Telegram el sábado que las fuerzas rusas estaban alentando una atmósfera de “pánico” con anuncios recientes de evacuaciones.

“La primera ola de evacuaciones comenzó ayer [viernes] en la mañana, pero aún no puede ser considerada ‘masiva’. Alguna gente que quería salir fue montada en buses. Otros salieron en sus propios autos. Por supuesto, las estaciones de gasolina se quedaron sin combustible. Los cajeros automáticos no funcionan o lo hacen con grandes restricciones, y no hay de dónde sacar dinero”, explicó.

Evacuaciones

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Ucranianas indicó en una declaración en Facebook que los residentes fueron evacuados hacia Berdiansk y Prymorsk, dos pueblos cercanos en la costa de Azov que también están bajo ocupación militar rusa.

La declaración añadió que “las evacuaciones son de personas que tienen pasaporte ruso. Los primeros en ser evacuados son aquellos que aceptaron la ciudadanía rusa en los primeros meses de la ocupación”.