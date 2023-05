Mujer frustró encerrona en Vitacura pegándole una patada en los genitales a delincuente

Una mujer que conducía su vehículo en la comuna de Vitacura y que se trasladaba junto a sus hijos de 24 y 17 años, fue abordada por delincuentes, para robarle el automóvil. Sin embargo, la conductora le pegó en los genitales a uno de los delincuentes.

De acuerdo a los antecedentes, el mayor de los hijos se bajó a comprar y los desconocidos aprovecharon para intimidar a la mujer, quien opuso en todo momento resistencia.

Incluso, mediante un golpe en los genitales a uno de ellos, logró que desistieran de robar el auto, aunque sí huyeron con especies menores y la cartera.

“Se bajaron tres y me intimidaron, me agarré como pude para que no me bajaran”, dijo la mujer a 24 Horas.

A su vez, la conductora afirmó que “hubo un forcejeo con la cartera y también le pusieron un cuchillo en la guata a mi hijo. Todo fue muy violento”.