Redes sepultan a Gloria Hutt por su análisis de las elecciones: “Cuesta pensar que más del 30% de la población comparta la visión ideológica de Republicanos”

La única consejera constitucional electa para la RM de Chile Vamos, Gloria Hutt, hizo su análisis respecto a las elecciones de este domingo, donde los republicanos arrasaron con 23 escaños. Esto se traduce en que tienen poder de veto en el Consejo Constitucional.

En conversación con Canal 13, la Evópoli indicó que “el mensaje de mano dura contra la delincuencia y el control de la inmigración caló bien profundo en una ciudadanía cuya principal preocupación es justamente la seguridad pública”.

“Yo creo que no hablé con nadie de las personas con las que me topé en la campaña y con las que conversé, que no pusiera en primer lugar eso como preocupación. Yo creo que Republicanos supo sincronizar con eso. Ellos tienen, probablemente, un despliegue de territorios más activo”, agregó.

Sin embargo, la siguiente reflexión le ha costado ser trending topic en Twitter: “La falta de información puede ser que también haya influido, y que las personas fueron por este mensaje principalmente, porque cuesta pensar que más del 30% de la población comparta la visión ideológica de Republicanos, que puede ser, pero cuesta pensar que esa sea la razón”.

Redes la atacan

“Gloria Hutt tiene 0 visión política, se le olvida que Chile siempre ha tenido un 30% de derecha a secas. Que ustedes se hayan ido al centro y se sigan llamando derecha es otra cosa”; “Gloria Hutt representa fielmente lo que es el Piñerismo, postura nefasta q tanto daño le ha hecho al país. Lo positivo es que su conglomerado, por su entreguismo, falta de cojones y por su ninguneo a gran parte del electorado de Derecha, esta condenado al fracaso e intracendencia”, son algunos de los comentarios.