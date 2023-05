Luis Silva: “¿Quieres que esta Constitución fracase? Insiste con el aborto, te la voy a hundir. Me da lo mismo”

El candidato que sacó más votos a nivel nacional en las pasadas elecciones para elegir a los 51 consejeros constitucionales que estarán a cargo de la redacción de la nueva propuesta de Constitución, fue el militante republicano Luis Silva con más de 700 mil votos.

El realizó una entrevista con el Diario Financiero, en donde se refirió a su idea de lo que es democracia. “Es el gran problema de Chile Vamos hoy, (...) para ellos dialogar es llegar a acuerdo. Para mí, no. En democracia la regla de la mayoría está para resolver el desacuerdo”, señaló.

Sobre el oficialismo afirmó que “una izquierda que es como un niño malcriado: o le das el dulce o va a seguir pataleando. (...) Tú sabes que eso no está bien, pero (ceder) te saca un problema de encima a veces”.

“No tengo ningún miedo al desacuerdo (...) Para eso están los votos. Y si no los tienen, ellos se tienen que ir de la plaza. Y si no, llamamos a la fuerza pública, porque para eso está”, continuó el consejero electo.

“Los voy a mandar a la mierda”

“Cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos... ¿por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría”, aseguró el militante del Partido Republicano.

“En democracia las mayorías tienen una responsabilidad muy grande, que es no pasar por encima de las minorías, y las minorías tienen una responsabilidad muy grande, que es acatar las reglas que dicta la mayoría, aunque no te gusten”, agregó Silva.

“Y si cada vez que la mayoría toma una decisión que no te guste, tú saltas, no estás cumpliendo con tu parte del trato. La mayoría, obviamente, tiene que abstenerse de pasar la máquina. De hecho, la Constitución es para eso precisamente”, afirmó.

De igual forma, el consejo advirtió: “Si meten el tema del aborto libre, me cierro en bloque. En bloque. O sea, si realmente quieres meter esto, vai (sic) a hacer fracasar esta cuestión. ¿Quieres que esta Constitución fracase? Insiste con el aborto. Te la voy a hundir. Me da lo mismo. Yo no voy a firmar una Constitución que se sostiene sobre la legitimación de asesinar niños”

Finalmente, acerca de cómo ve la situación del Gobierno después de los resultados del domingo, él señaló que “el gran problema lo tiene el Gobierno, porque si ellos llaman a aprobar, van a firmar una Constitución de derecha. Si llaman a rechazar, se quedan con la que quisieron cambiar”.

“Lo que va a pasar es que, en cualquiera de los dos escenarios, cuando dejen de ser Gobierno, van a salir a la calle a pedir una nueva Constitución. Y si estamos los republicanos en el Gobierno, los voy a mandar a la mierda”, advirtió.