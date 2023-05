“Le hablan golpeado, a veces con insultos”: Equipo de Pailita sale en defensa del cantante tras detención en Providencia

Durante la madrugada de este lunes, se dio a conocer que Pailita se encontraría detenido en la 19° Comisaría de Providencia junto a su mánager por altercados con Carabineros, esto tras ser pillado andando sin patente en su auto de alta gama.

Según los antecedentes recabados hasta el momento, el cantante habría insultado a los uniformados luego de una fiscalización en el barrio Bellavista. Asimismo, se confirmó que uno de policáas se encontraría con lesiones leves.

La noticia fue notificada por el matinal “Contigo en la mañana”, quienes se contactaron con la encargada de prensa del artista, Nicole Hernández, para entregar más detalles de lo sucedido.

En este contexto, es donde la mujer aseguró que los uniformados en varias ocasiones habrían “insultado” al cantante y que esta vez no aguantó.

“Pailita no hizo nada malo, el auto no es robado. Me importa que eso se diga, el auto es de él, tiene los papeles al día (...) no iba con trago, no había robado nada, iban a su domicilio”, afirmó de entrada.

Asimismo, enfatizó en que “no se escondió la patente ni nada”, pero que “cometieron el error de no colocar la patente inmediatamente porque debían ir al taller”.

La grave acusación

En la misma línea, Nicole Hernández explicó que a Pailita “lo detienen porque tiene una discusión con Carabineros (…) Tuvieron un altercado. Nos ha pasado en muchas ocasiones”.

Sobre este escenario, la encargada de prensa acusó a los efectivos policiales de que “se han burlado de Pailita. No digo que todos han sido así (…) pero le hablan golpeado, a veces con insultos y un cabro de 23 años no va a aguantar eso”, sostuvo.