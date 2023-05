Pedro Gubernatti renuncia al Partido de la Gente y al programa de debate “Bad Boys”

Pedro Gubernatti anunció su renuncia al Partido de la Gente (PDG) y al programa de YouTube “Bad Boys”, espacio de debate de la mencionada colectividad política, en un enlace en vivo, la tarde de este martes, con Sin Filtros.

“Con mucha tristeza, con mucho dolor (...) decidí renunciar al Partido (de la Gente)”, señaló durante la emisión del espacio que conduce el periodista Gonzalo Feíto, quien se mostró muy sorprendido por las palabras de Bubernatti.

Respecto de los motivos de su dimisión, indicó que no se siente representado por las decisiones recientes adoptadas al interior del PDG.

“No me representa lo que se viene”

“El día sábado, en una decisión bastante personal, familiar, después de analizar todas las decisiones que se han ido tomando dentro del partido, (...) creo que no me representa lo que se viene, no me representa cómo se ha ido desarrollando todo y creo que, por mis principios, por mis valores, por mis convicciones, que son un eje fundamental en mi vida”, manifestó el ex personero político de la colectividad liderada por Franco Parisi.

“Hay cosas que no transo. Creo que lo mejor es, aprovechando que me hicieron la pregunta, decirlo acá”, añadió el hoy ex panelista de “Bad Boys”

Consultado específicamente por las razones que lo motivaron a renunciar, Gubernatti enfatizó que “la forma del trabajo, las tomas de decisiones, que no van sobre la base de la líneas que yo pienso, que yo visioné estando en un colectivo”.

“Ello conlleva a que yo no puedo hacer más, yo no puedo luchar solo sobre la base de muchas cosas”, fundamentó.

Pedro Gubernatti aclaró que el trámite en el Servel ya lo realizó el sábado pasado y que su renuncia es de carácter “indeclinable”. Asimismo, para también estupefacción del panel de “Sin Filtros”, anunció que también deja el programa de debate político “Bad Boys”.