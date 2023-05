Uno sigue inconsciente: Turistas chilenos aparecen en zanja de 5 metros en Brasil

En una zanja a cinco metros de profundidad fueron encontrados dos jóvenes chilenos que viajaron de vacaciones a Río de Janeiro, Brasil y fueron rescatados por bomberos en estado de inconciencia. Esto, tras tomar unas cervezas en un centro nocturno en barrio de Lapa y regresar a Copacabana en una aplicación de transporte, informó CHV Noticias.

Los turistas nacionales, identificados como Ronald Tejeda y Andrés, fueron presuntamente drogados y asaltados, indicaron sus familiares, quienes preocupados por no tener novedades de ellos, pidieron ayuda a las autoridades locales para comenzar su búsqueda.

Fue así como Andrés logró despertar y darse cuenta que alrededor de ellos había un grupo de bomberos intentando rescatarlos, mientras su amigo de 29 años seguía inconsciente. Además, se dio cuenta que no tenían ninguna de sus pertenencias.

“A ellos los encontraron en un pozo, sin conciencia. Estaban desmayados”, reveló Marta Tejeda, hermana del joven que se encuentra en estado grave.

“Dicen que les colocaron algo en el trago y después perdieron la conciencia. La primera información que tuvimos fue que los habían asaltado y que mi hermano (Ronald) tenía un golpe en la cabeza. El amigo tenía perforado el pulmón”, aseveró.

Jocelyn, la novia de Ronald, en tanto, comentó que “al otro día le dejé unos mensajes a las 6 de la mañana y no le llegaban y me había comentado que en la mañana iba a ir al gimnasio el domingo y en la tarde iban a ir al Cristo Redentor. Entonces no le llegaba el mensaje y yo (pensaba) ‘qué raro’, porque él no es de hacer eso de desaparecer de la nada”, sostuvo.

“Yo tengo certeza de que tienen que haberlos drogado, él (Ronald) no es de tomar mucho, menos en otro país. Sus papás le habían dicho que se cuidara, que estaba en otro país, yo le dije lo mismo”, indicó la novia del joven que permanece hospitalizado.

“Si bien es cierto que para los médicos la situación es muy complicada, yo sé que él es un hombre fuerte, valiente y luchador, y sé que va a salir adelante”, cerró la polola de Ronald a la espera de ver cómo evoluciona su estado de salud.

Asimismo, la Cancillería también tomó contacto con el entorno familiar, a la espera de la investigación de la policía.