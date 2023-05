“Solo requiere hombría”: Inspector Vallejo lanzó palo a Iván Núñez por pensión de alimentos

El inspector José Miguel Vallejo mandó un consejo a todos los padres que deben pensión de alimentos, acusándolos de manera indirecta de ser poco hombres. Esto, a raíz de la información que se dio a conocer del periodista Iván Núñez, a quien se le retendrá parte de su sueldo en TVN, por orden de un tribunal de familia.

“Engendrar hijos irresponsablemente no es una opción! La vasectomía sí es una opción! También para quienes deseen liberar a sus parejas femeninas de los incómodos tratamientos anticonceptivos”, fue parte de lo que escribió en su Twitter.

[ Momento de alta tensión en vivo: Carabinero desenfundó su arma por conducta de motociclista en fiscalización ]

Además, agregó que “No me canso de aconsejarlo. Sólo requiere de una dosis de verdadera hombría y de sensatez”.

Posteriormente, comentó que recibió un llamado de Iván Núñez, quien aseguró que la millonaria deuda era “completamente falsa”.

“Acaba de llamarme el periodista Iván Núñez para hacerme presente q la información acerca de su “deuda millonaria” es completamente falsa. Me sentiré feliz si así es. Siempre he estado y seguiré estando de lado de los hijos.Aclaro: no tengo el más mínimo lazo de amistad con Núñez”, comentó el inspector.

Tribunal ordena a TVN retener sueldo de Núñez

“En causa...caratulada DE LA FUENTE / NÚÑEZ”, seguida por alimentos, se ha ordenado oficiar a usted (TVN), con el objeto que retenga a título de pensión de alimentos (...) Se ordena que los alimentos establecidos con reajustabilidad semestral...se paguen en la cuenta de ahorro... bajo la modalidad de retención judicial por parte del empleador, a contar del mes de abril de 2023″, inca el documento judicial con fecha del 9 de marzo, el cual tuvo acceso Publimetro a través de la página del Poder Judicial.

Según fuentes cercanas, informaron que TVN habría depositado parte del sueldo de abril y mayo a la ex esposa Marlene de la Fuente, por una cifra cercana a seis millones de pesos por ambos meses. Sin embargo, la deuda del periodista sería de tiempo atrás y aún estaría pendiente, indicaron a este medio.