“Bastante han jugado con nuestro dolor”: Madre de Tomás Bravo realiza contunente descargo

La madre de Tomás Bravo, menor que falleció en Caripilún, realizó un contundente descargo en contra de la justicia chilena tras realizarse una nueva audiencia por el caso de su hijo. Estefanía Gutiérrez denunció, asimismo, una serie de inoperancias, a través de su cuenta de Instagram.

“Quiero manifestar mi malestar, estoy harta de estos indolentes, para empezar, la audiencia era a las 9 y se retrasó más de una hora”, inició sus palabras Gutiérrez.

“La Fiscalía, querellantes y Defensoría de la Niñez nuevamente niegan la posibilidad a los medios de estar presente, sabiendo que la causa de mi hijo es pública. Ahora se preocupan de la honra de la ‘víctima’, a la que ellos mismo no han respetado”, reclamó.

En este sentido, denunicó que “ellos han filtrado casi toda la carpeta de investigación. ¿Quién más puede estar filtrando? Si solo los intervinientes tienen la carpeta. ¿Solo filtran lo que para ellos es conveniente? ¿Y sus errores por qué no?”.

Sobre el mismo punto, se preguntó: “¿Cuál es la preocupación de que la gente no sepa lo que está pasando en el caso de mi hijo? ¿Cuántas veces ellos mismo nos han expuesto ante toda la gente?”

“Comento que no hablaron nada de mi hijo, absolutamente nada de la causa, dijeron que no se podía hablar nada con la prensa, pidieron que no se hiciera nada público, pues lo siento, pero yo no me quedaré callada”, manfestó tajante Gutiérrez.

“No tienen nada concreto”

Estefanía enfatizó que “bastante han jugado con nuestro dolor, y ahora, para colmo, nuevamente tendremos que estar por esto mismo en julio. ¿Por qué tanto retraso? No dieron ninguna justificación, menos una solución”.

“Esta audiencia fue una pérdida de tiempo, no entiendo por qué les gusta tanto revictimizarnos. Esto tuvo que haber tenido una justificación hace ya mucho tiempo. No hace falta tener tanto conocimiento para darse cuenta de que solo están alargando el caso, porque no tienen nada concreto y concluyente”, aseguró la madre del menor fallecido.

Por último, realizó una aclaración para quienes le consultan por el caso juicial: “No se cerró el caso, sólo es el término de la primera investigación. Por ley llegó a su fin, ya se cumplieron los dos años”.

“La causa de mi hijo sigue vigente y estará hasta que encuentre verdad y justicia”, aseveró Gutiérrez.

Cabe señalar que el tío abuelo de Tomás, Jorge Escobar, fue sobreseído de las acusaciones del delito de homicidio, a falta de evidencias.