Escándalo político: Revelan que dinero de la Municipalidad de Vitacura se desvió a las campañas de Chile Vamos

Durante esta jornada se dio a conocer que hubo un nuevo financiamiento irregular de la política, esto luego de que un dirigente de Renovación Nacional confesara que utilizaron dinero de la Municipalidad de Vitacura para cubrir gastos de la campaña de Chile Vamos.

Según la información publicada por La Tercera, la olla se destapó tras investigaciones en el Caso Raúl Torrealba, ya que el exalcalde de la comuna está siendo acusado por fraude al fisco y asociación ilícita tras apropiarse de al menos 527 millones de pesos en efectivo.

En este contexto, es donde Renato Sepúlveda, fundador de RN y embajador de Sebastián Piñera en sus dos gobiernos, tuvo que prestar declaraciones en calidad de imputado, instancia en la cual reconoció ante Fiscalía los desvíos de fondos para financiar campañas de candidatos del bloque de derecha en 2017.

¿A dónde fue a parar el dinero de la Muni?

En la instancia judicial, Sepúlveda dijo conocer a Torrealba desde la fundación de RN a fines de los 80 y que llegó al municipio de Vitacura como Director de Desarrollo Comunitario, en el año 2008. En ese momento, le ordenó pagar los gastos electorales de Chile Vamos a cargo de las corporaciones “Vita”.

Aunque esta situación ya había salido a la luz el 2021 por el contador César Silva, ahora fue el mismo líder de RN quien confirmó la situación.

Aunque, el militante aún no quiere dar nombres de los involucrados: “Dado que ese año, 2017, hubo elecciones de Presidente, diputados y senadores, en cuanto a la campaña política de qué candidato en particular se efectuaron esos gastos, señalo que no lo recuerdo, pero sí fue de alguien de Chile Vamos”, declaró.

Eso sí, descartó que el exPresidente Sebastián Piñera fuese beneficiado de este fraude y asegura que “debe haber sido algún candidato a diputado o senador, descarto al expresidente (Sebastián) Piñera, pues en su campaña intervine en temas de votos en el exterior”, juró Sepúlveda.