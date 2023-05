Constitución: los Expertos logran amplios acuerdos

Un ambiente de camaradería, forjado en pasillos y conversaciones, ha tenido la Comisión de Expertos, el grupo que escribió en subcomisiones el anteproyecto de Constitución que desde mañana su Pleno comenzará a cerrar en votaciones. Ese acuerdo que va del PC a Republicanos es el que hace pensar a muchos que el Consejo elegido no debería más que ratificar sus decisiones. ¿Qué hará Republicanos, que es mayoría?

En varias declaraciones, miembros del partido de José Antonio Kast han manifestado que hay valores que no transarán. “Somos muy respetuosos del proceso del Comité de Expertos y de las definiciones que está tomando. Vamos a esperar el resultado final y luego nos corresponderá a los consejeros evaluar, enmendar o mejorar ese trabajo”, dijo a Emol el consejero Luis Silva.

Desde el Centro de Análisis Político (CAP) de la U. de Talca, el investigador Mario Herrera explica que “es cierto que en términos institucionales nada obliga al Consejo a aprobar nada, pero sÍ es una señal de que como es un acuerdo transversal dentro de la Comisión de Expertos, uno lo que esperaría es que el Consejo lo apruebe”.

Cada norma del anteproyecto será estudiada por el Consejo que las podrá aprobar, hacerle modificaciones o generar nuevas y aquellas que no logren los tres quintos (31 votos) serán desechadas.

Esto es clave, señala Danilo Herrera, analista político experto en el proceso constitucional. “El Partido Republicano puede eliminar, por sí solo, cualquier norma redactada por los expertos que no les guste. Por ejemplo, la que asegura el ‘acceso igualitario de mujeres y hombres’ en cargos electos fue votada en contra en la subcomisión por Carlos Frontaura, el único Republicano, por lo que creo que esa norma corre peligro en el Consejo”.

Desde la Comisión de Expertos, Máximo Pavez (UDI) aseguró en CNN que “me interesa que el trabajo que hemos hecho no sea en vano, pero no puedo pretender que los consejeros que estuvieron en campaña, que se la han jugado, no tengan nada que decir. Vamos a tener que generar una diálogo, no tengo dudas de que se va a poder mejorar y respetar, espero, la esencia de un acuerdo importante”.

Sobre el rol que deberían tener Republicanos en el Consejo, el miembro oficialista Yerko Ljubetic (CS) manifestó que “quienes fueron favorecidos por una mayoría circunstancial tienen la responsabilidad de dar señales y demostrar si están o no por generar los acuerdos necesarios para llegar a un buen término de este proceso”.

Finalmente, Gloria Hutt (Evópoli) apela precisamente al espíritu de diálogo: “Nos dio la pauta de la forma de trabajar, porque la Comisión Experta se ha mantenido en un nivel de rigor, seriedad y sobriedad que hace que las personas la respeten. En el Consejo deberíamos tener ese mismo comportamiento”.

Cuál es la posibilidad de que se produzcan los mismos acuerdos

Que en el Consejo pase lo mismo que en la Comisión de Expertos es más un deseo. Así lo indica Mario Herrera, del Centro de Análisis Político UTalca. “La Comisión de Expertos está cuoteada políticamente, mientras que el Consejo Constitucional ellos serán minoría frente a Republicanos, por lo que uno esperaría que puedan empezar a surgir discrepancias, por su composición política”, dice. Y agrega: “Está en juego para Republicanos transformarse de ser un actor que critica en un actor que propone, muy distinto a lo que hace en el Congreso, donde lo que hace es contrarrestar los esfuerzos del Gobierno”.

El analista Danilo Herrera agrega que “si creemos en las posiciones que han mostrado José Antonio Kast y Arturo Squella, presidente del partido, deberíamos suponer que van a buscar una Constitución que se apruebe en el Plebiscito y no una que le sea cómoda sólo a Republicanos.

La presidenta de la Comisión de Expertos, Verónica Undurraga (PPD) resume las esperanzas: “Una Constitución escrita en democracia y aprobada por los ciudadanos es el mejor camino para avanzar hacia el desarrollo del país y contribución al encuentro de toda la nación chilena”.