El reparto de ‘Atracción fatal’ habla de sus personajes en la nueva serie de intriga

Aunque comparte muchas cosas con la icónica película de 1987, Atracción fatal es también una despiadada crítica de los derechos de los años ochenta que muestra cómo nos afecta la crisis de los cuarenta. Metro charló con la actriz estadounidense Lizzy Caplan (en el papel de Alex Forrest) y el canadiense Joshua Jackson (Dan Gallagher) para saber más sobre sus papeles en la serie de televisión de thriller psicológico erótico desarrollada por Alexandra Cunningham y Kevin J. Hynes.

P: Lizzy, ¿cómo abordaste tu personaje? ¿Viste la película original?

Lizzy Caplan (LC): No recuerdo la primera vez que vi la película, pero la volví a ver, obviamente, un par de veces justo antes de empezar y luego durante el rodaje. Me resulta muy difícil ver la película como la vi en un principio. El público de los 80 la ve como una historia muy binaria, en blanco y negro, de villano contra héroe. Si vuelves a ver la película, me parece muy difícil ver a Alex como una villana directa y no preguntarte como espectador: “Bueno, ¿qué está pasando con ella? Y también, ¿qué consecuencias tiene para él?”.

Es una serie de ocho horas. Tenemos mucho tiempo para profundizar en la historia de Alex, su infancia, de dónde viene y ver las cosas a través de sus ojos. Y, sí, es un remake, pero en realidad es más un punto de partida. Los personajes te resultarán familiares, pero lo que intentamos hacer es plantear preguntas que habrían sido imposibles de plantear en una película porque no habríamos tenido tiempo y, además, no eran preguntas que la gente se planteara en aquella época.

P: ¿Habló con Glenn Close (actriz estadounidense y protagonista de la película original)?

LC: Ella concedió muchas entrevistas. Vio a Alex como alguien que lucha contra una enfermedad mental, e hizo todo ese trabajo. Pero puedes ver la película y disfrutarla sin saber nada de eso. Luego, si la vuelves a ver sabiendo que se ha hecho todo ese trabajo, verás lo complejo que es el personaje. La interpretación es increíble, independientemente del prisma con el que se mire, pero ella era la que lo hacía y la que luchaba por ese final.

También hablé con un psicólogo clínico, que fue increíble y muy perspicaz. Hablamos mucho sobre lo que Alex estaba viviendo en cada momento y por qué alguien que está luchando con algunos de los problemas con los que ella está luchando ve las cosas como las ve. Es un pensamiento muy blanco y negro. El reto era encontrar la manera de hacer de Alex un personaje simpático. ¿Cómo hacer que el público pensara que, en su mente, en ese momento dado, estaba haciendo exactamente lo correcto? Espero que hayamos hecho un buen trabajo.

P: En “La nueva vida de Toby” (miniserie de 2022) interpretaba a un personaje que decide salvar un matrimonio. En esta producción, usted intenta romper un matrimonio. ¿Hubo algo de emotivo en su decisión de aceptar este papel después de haber interpretado aquel?

LC: No. Es la única vez en mi vida que he hecho dos series seguidas. Empecé inmediatamente después de que terminara aquella. Por suerte, tuve COVID entre medio. Así que tengo un poco de diez días incorporada. Pero, sí, como actriz, el reto de enfrentarme a estos dos seres humanos completamente diferentes fue aterrador y también muy satisfactorio, y definitivamente me gustaría echarme una larga siesta.

“Es un remake, pero en realidad es más bien un punto de partida. Estarás familiarizado con los personajes, pero lo que intentamos hacer es plantear las preguntas que habrían sido imposibles de plantear en una película”. — Lizzy Caplan, actriz estadounidense.

P: Joshua, ¿puedes hablarnos de la dualidad de Dan Gallagher?

Joshua Jackson (JJ): Ciertamente, hubo desafíos, dada la naturaleza de la vida de producción, a veces saltando entre las líneas de tiempo. He hecho otras series en las que las líneas temporales se han roto o en las que hay múltiples perspectivas; parece que me estoy acostumbrando a ello, de hecho, y cuando los personajes son similares, es más difícil seguir la pista de los diferentes sabores. Para mí era muy importante mostrar que Dan no es el mismo hombre. El proceso, la experiencia de ser encarcelado, el peso de la culpa y la responsabilidad que tiene por haber destruido a su propia familia y los enormes efectos negativos tanto para sí mismo como para todos los que tocó y amó y, además, la deshumanización de haber estado dentro del sistema carcelario estadounidense durante 15 años, que entra como un hombre blanco privilegiado de cierta estima y sale como un ex convicto. Y a nadie le importa un carajo, y no hay perspectivas para él. Y no hay espacio para él, y no hay familia para él. Y no hay empleo para él... Entonces, ¿quién es ese tipo que intenta reconstruirse no sólo desde donde estaba, sino desde cero, desde nada? Es un espacio en blanco en lo que respecta a la sociedad. Hay que prestar atención a los detalles. Camina diferente. Habla diferente. Ocupa menos espacio. No habla con voz tan grave ni con tanta autoridad, así que una vez que nos metimos en el bolsillo eso -y le doy las gracias a Silver por haberme cogido de la mano al principio- no fue tan difícil hacer la transición, porque hay una gran diferencia entre los dos hombres.

P: ¿Qué fue lo más interesante de interpretar a este personaje?

JJ: Para mí, una de las cosas más interesantes de Dan -y esto no se ve tanto en los tres primeros episodios, pero sí a medida que avanza la historia- es una secuencia de decisiones muy estúpidas. Porque no está dispuesto a detener el tren de decisiones estúpidas y decir: “Culpa mía. Soy responsable. Hice esto y tengo que asumir el golpe”. Y debido a que no está dispuesto a hacer eso en cualquier paso en el camino y esto es muy humano, y no voy a decir que ustedes han hecho cosas como esa, pero sin duda he hecho cosas como que sólo continúa la bola de nieve. Y su ego es incapaz de aceptar que no es un modelo de buena fe y un hombre de buena posición y bla, bla, y está dispuesto a destruir su matrimonio para dañar profundamente a su hija, para ser indeciblemente cruel con su amante... Hay una patología en su ego que creo que se explora dentro de esto que realmente no llegamos a ver en la película en parte debido al tiempo y el espacio. No hay tiempo suficiente para ello y en parte porque, en 1987, te quedas en plan: “Oh, este pobre tipo”.

P: ¿Es posible ver la película de 1987 sin vacilar?

JJ: Creo que es increíble ver la película ahora. Yo la vi por Dan. La falta de responsabilidad, de culpabilidad, de culpa que siente Dan, es como si dijera: “Cariño, ¿te lo puedes creer? Esta señora, quiero decir, tuvimos un poco de ruido, y ahora ella está, como, volviéndose loca”, o lo que sea. Y él sólo se ocupa de sus asuntos como si fuera difícil de ver ahora y decir, como, “Wow, estábamos en un lugar muy diferente”. Como, todos nosotros, sin... no tienen que explicárnoslo. Todos estábamos, como, “Sí, él es el héroe”.

LC: Sí.

JJ: Él es la víctima aquí, y necesita... asesinar a esta mujer, y entonces todo estará bien.

LC: Pero aunque todo parece tan diferente cuando ves la película, es una buena prueba de fuego para ver lo diferente que es. Pero, como público, estamos preparados para ponernos del lado del hombre.

JJ: Nos ha costado un par de miles de años de trabajo, pero estamos aquí. (Risas)

LC: Sí. Él es un gran activista de los derechos del hombre.

