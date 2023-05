Expertos no llegan a consenso en aborto

“La ley protege la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable”, decía la enmienda propuesta por miembros nombrados por Chile Vamos en la Comisión de Expertos que está escribiendo el anteproyecto de Constitución. Se rechazó con 11 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, pero más allá de eso, abrió un debate en los escaños del excongreso sobre el derecho a la vida que tocó, con o sin quererlo, el aborto.

La presidenta de la Comisión, Verónica Undurraga (PPD) dijo que “comparto la declaración del Tribunal Constitucional que en sentencia de 2017 no reconoció la titularidad de derechos antes del nacimiento. Además, la norma sistemáticamente ha sido utilizada para poner en peligro e instrumentalizar a la mujer en su dignidad y derechos, así ocurrió en los litigios para impedir la anticoncepción de emergencia y el aborto en tres causales”.

De manera diferente pensaba Jaime Arancibia (RN), quien expresó en el debate que “pienso que si tiene derecho a la vida el embrión, es objeto de discusión, pero creo que la protección al que está por nacer no se produce en este artículo 18, sino en el 1 que habla de la inviolabilidad de los seres humanos en razón de su dignidad”.

En coincidencia, Catalina Salem (RN) agregaba que la norma “pone de relieve la vulnerabilidad de quien está en el vientre materno, sino también a la madre gestante. Desconozco por qué nos preocupamos de personas en situación de vulnerabilidad y no del que está por nacer”.

Máximo Pavez (UDI) manifestó que “quisiera lamentar que no haya prosperado la mantención en el anteproyecto de Constitución del mandato al legislador para proteger la vida del que está por nacer. Es un retroceso. Pero me tranquiliza la convicción jurídica de que los derechos fundamentales son patrimonio de todo ser humano por el hecho de serlo y no hay razón constitucional ni menos morales para sostener que el que está por nacer, independientemente de aquellas disquisiciones que lo califican o no de persona de acuerdo a la legislación civil, no sea merecedor de esta garantía”.

En respuesta, Catalina Lagos (PS) citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “La vida se protege en general desde la concepción y que ese principio es gradual e incremental, no una protección absoluta. La Corte dice además que ha llegado a la conclusión de que el embrión no puede ser entendido como persona”.

Finalmente, la norma sobre los derechos sexuales se rechazó con sólo 11 adhesiones

La segunda jornada de votaciones en la Comisión Experta estuvo también marcada por derechos que tocaban a la salud. Al respecto, se aprobó por unanimidad el artículo que indica que “es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales o privadas”.

Catalina Lagos (PS) celebró la norma, pues aseguró que “la ciudadanía recupera la libertad de escoger democráticamente a través de las leyes el modelo de salud” y destacó que “amplía este derecho a la dimensión mental y social”.

Para Bettina Horst (RN), “el texto tiene partes en blanco, porque no se mantuvo el respaldo de la primera etapa, como es consagrar realmente la libertad de elección, no considera la posibilidad de poder establecer cotizaciones obligatorias, espero que sea abordado por el Consejo, donde espero que se debata que el destino de esas cotizaciones también esté protegido por la libertad de elección; esto no significa que se constitucionalizan las actuales instituciones de salud previsional, es la libertad de elección, no una industria en especial”.

El derecho a abrir establecimientos educacionales y la libertad de educación fue aprobada por unanimidad.

Se rechazó una indicación en que el Estado se obligaba a “respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales, garantizando la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad”.

Con el único rechazo de Bettina Horst se aprobó declarar al agua “bien de uso público”, aunque se reconocerán los derechos, con restricciones.

También se discutió sobre nacionalidad y ciudadanía y respecto de eso Teodoro Ribera (RN) se abstuvo en el texto que se aprobó, pues, como explicó, “leyendo el artículo, los hijos de extranjeros transeúntes pueden optar con posterioridad por la nacionalidad, pero los de aquellos sin ingreso legal adquieren la nacionalidad de inmediato y luego, por interés superior del niño, los padres permanecen en Chile”.

Por la mañana se aprobaron todas las normas por unanimidad, excepto que “para la declaración y renovación de los estados de excepción constitucional, el Presidente de la República y el Congreso considerarán la proporcionalidad y necesidad y se limitarán, respecto de su duración, extensión y medios empleados, a lo que sea necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional”, que también vio la luz, pero donde el único representante republicano, Carlos Frontaura, se mostró en contra, así como cuatro abstenciones de miembros de Chile Vamos.