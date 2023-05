Regulación de partidos recibe voto unánime

Si se miran los resultados de la votación de ayer de la Comisión de Expertos, se presume un total acuerdo entre los integrantes, pues todos los artículos sobre representación política se aprobaron por unanimidad y estarán en el anteproyecto de Constitución. Sin embargo, no fue así, sino que los miembros respetaron los acuerdos firmados y aprovecharon las palabras pedidas para matizar sus opiniones.

Por ejemplo, a Máximo Pavez (UDI) no le gustó que se cambiara una palabra en la definición de partido político. “Dice que son organizaciones con personas que comparten principios ideológicos y políticos, a mí no me gusta relativizar la palabra ideológica, me gustaba la forma anterior, doctrina”.

Ocurrió también con la norma que busca regular las órdenes de partido, que deberán ser “excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales esté directamente en juego los principios del partido o su programa”. Alexis Cortés (PC) señaló ser “escéptico de constitucionalizar este aspecto, me parece importante considerar las opiniones de los parlamentarios”.

Francisco Soto (PPD) explica que “el sentido general es que los partidos funcionen como un todo, que anticipen algunos contenidos básicos que los representen”.

Asimismo, avanzó al anteproyecto la iniciativa popular de ley, que debe tener las firmas del 4% del padrón electoral (hoy, 607 mil personas) y con exclusiones, como reformas a la Constitución o que necesiten gastos. Marcela Peredo (Chile Vamos/PdG), sostuvo que “me genera duda el vacío, que se pueda generar desde un sinsentido o por mero capricho. Por ejemplo, si es sobre derechos sociales, qué pasaría con los derechos de esas personas”.

Alejandra Krauss (DC), señala que “la iniciativa popular de ley no pretende reemplazar la democracia representativa, sino complementarla, balancearla y oxigenarla con prioridades que la ciudadanía puede hacer presente”.

En la jornada de hoy se votarán las normas debatidas este jueves sobre el Congreso Nacional, mientras que ayer tuvo su reunión también el Comité Técnico de Admisibilidad, para definir detalles de cómo hará su labor.