Reportaje de Fox News nos dejó como el forro: expusieron a chilenos robando casas en Estados Unidos

Un reportaje de la cadena Fox News dejó a los chilenos como lo peor, ya que la destacada periodista Lawerence Jones recorrió diversas localidades de Estados Unidos para documentar los hechos delictivos que cometen nuestros compatriotas en las casas deshabitadas.

En los registros se pueden ver algunos de los movimientos que realizan los delincuentes en los asaltos, además de conversaciones con uniformados y autoridades que manifestaron su preocupación al respecto.

“Sabemos que es un grupo organizado desde Sudamérica, que viene al país y viaja por todos lados. Acá eligen un barrio, observan y toman nota de cuando la gente llega y se va”, explicó el teniente de la policía de la localidad de Avon, John Schmalberger.

Asimismo, revelaron el modus operandi que utilizan los delincuentes: “Finalmente eligen un momento en que tocan el timbre y, si nadie acude, ingresan a la casa por su parte posterior para llegar hasta los dormitorios, donde toman joyas, dinero y otros objetos de valor”, aseguró.

“No hemos logrado hacer ningún arresto. Lo único que sabemos es que ahora podrían estar viajando hacia el medio oeste”, complementó Schmalberger.

Por otra parte, , la fiscal del distrito, Anne Donelly, expuso que “uno de los problemas es que cuando los detenemos nos dan un nombre, y luego nos enteramos de que los buscan por otro nombre en California, y por un tercer nombre en Florida”, relató.

“Son increíblemente adaptables. Uno de los mayores problemas es que no logramos dejarlos en prisión bajo fianza. En 2020 yo estaba aún trabajando en tribunales y aunque pidiera dejarlos detenidos, el juez me decía ‘lo siento pero por el tipo de delito no puedo’. Y entonces, por primera vez en mi carrera, vi acusados que pasaban riéndose frente a mí. Desde luego sabían que no los volveríamos a ver”, sostuvo.

¿Nos quedamos sin visa?

El fiscal del condado de Orange, en California, Todd Spitzer, también se refirió a esta problemática y afirmó que se deberían tomar medidas para frenar estos actos ilícitos, tanto que llamó al Secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayortkas, para eliminar a Chile del programa de exención de visas (Visa Waiver).

“Estoy llamando, y en realidad exigiendo, que el secretario Mayorkas elimine a Chile del programa de visa electrónica. Esto no significa que los chilenos no puedan venir a EEUU, sino que ya no puedan hacerlo con sólo llenar un formulario en internet y pagar 21 dólares, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”, contó Spitzer.

“Estamos literalmente abriendo las compuertas para que los chilenos y las bandas de ladrones organizadas se aprovechen de los ciudadanos estadounidenses, ingresen a nuestros hogares, roben nuestras propiedades y aterroricen a los EEUU”, remató el funcionario fiscal en el reportaje de la cadena internacional.