Encuesta CERC-MORI: 36% de los chilenos justifica el golpe de Estado

En el marco de la conmemoración de los 50 años desde el golpe de Estado se dieron a conocer los resultados de la encuesta CERC-MORI en donde se consultó a 1.000 chilenos de distintas generaciones respecto a su opinión sobre la dictadura. De acuerdo a lo informado por El País, el estudio planteó que “los acontecimientos políticos de cada momento del tiempo producen cambios en la manera en cómo se mira el pasado”.

”No hay un juicio permanente, categórico, sino es más bien cambiante, dependiente del presente. Lo que hemos vivido estos últimos años ha impactado de manera sustantiva nuestra visión del pasado y estos datos dan cuenta de ello”, agregaron. En la encuesta se estableció que, en 20203 un 36% de los chilenos entrevistados piensa que los militares “tenían razón” en dar el golpe de Estado, mientras que un 41% considera que “nunca tiene razón” y un 19% no contestó.

Un manifestante con un retrato de una persona desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet, en una marcha por el aniversario del golpe de Estado en Santiago el 11 de septiembre del 2022. (Foto AP/Matias Basualdo) AP (Matias Basualdo/AP)

La justificación del golpe de Estado, en 2003 un 46% comentó que “nunca hay razón para dar un golpe, en 2006 la cifra alcanzó el 65%, en cambio, en 2009 disminuyó a un 54%, en 2013 aumentó a un 68% y en 2023 la cifra cayó en 17 puntos porcentuales. De esta forma, se concluyó que “no queda claro el veredicto definitivo si acaso nunca hay razón, o tenían razón”.En cuanto a la alternativa “tenían razón para dar el golpe de Estado”, en 2003 un 36% estuvo de acuerdo, en 2013 alcanzó un 16% y en 2023 aumentó en 20 puntos porcentuales.

”Chile tiene un total de 15 millones de votantes y estos datos muestran que un tercio de la población ve positivamente la dictadura de Augusto Pinochet”, indicó el estudio.Además, se indagó respecto a la opinión sobre la dictadura de Pinochet, en 2023 el 47% creía que fue “en parte bueno, en parte malo”, un 25% que fue “solo malo” y un 11% “solo bueno”. Al ser consultados sobre quién fue el responsable del golpe de estado, el 22% sostuvo que Pinochet, el 13% que fue el presidente Salvador Allende, un 4% culpó a Estados Unidos y el 35% no contestó.

Viajaban en scooter: Madre e hijo mueren atropellados por bus del Transantiago en San Bernardo

De esta forma, la encuesta estableció que “la mayor parte de la población del país no tiene claro quién o quiénes tienen la principal responsabilidad”. “Hay que destacar que no salen los militares como respuesta. Muchas veces lo más interesante es lo que no aparece”, señalaron.

Sobre si el golpe de estado es relevante o no para el Chile de hoy, el 58% indicó que sí, el 26% que no y un 16% no respondió. Es así como se concluyó que “la generación más joven de menos de 35 años que no vivió la dictadura no tiene diferencia significativa con la generación de más de 53 años en declarar la relevancia del golpe y la dictadura para el Chile de hoy”.

”En efecto, las tres generaciones de socialización le dan la misma relevancia 57% más de 53 años, 61% entre 36-52 años y 59% menos de 35 años”, dijo el estudio.Respecto a la imagen de Pinochet, en 2003 y 2013 el 18% de los encuestados opinó que lo veía como un dictador, en cambio en 2023 un 64% lo ve de esta forma. Pese a esto, este año un 39% considera que fue “el hombre que impulsó y modernizó la economía chilena” y un 20% manifestó que fue “uno de los mejores gobernantes que ha tenido Chile en el siglo XX”.