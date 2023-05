“Trovador del Gol” ofreció disculpas a su exesposa en el Tribunal y debe estar dos años alejado de su hijo

No fue su mejor relato, pero finalmente Alberto Jesús López, más conocido como el “Trovador del Gol”, terminó disculpándose públicamente con su exesposa Rossana Sánchez, tras llegar a un acuerdo en el tribunal para no ir a juicio por maltratos y violencia.

En la audiencia que se realizó en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, el profesional de las comunicaciones logró una suspensión del procedimiento por dos años, tras acogerse a una serie de compromisos que deberá cumplir con su ex y su hijo.Lo más importante y valorado por Rossana Sánchez fueron las disculpas públicas de López y el reconocimiento de que ella no mintió con las denuncias que se arrastraban desde 2012.

Comienza juicio al “Trovador del Gol” por maltratos contra expareja y su hijo

En todo caso, al “trovador” lo obligaron a ser más claro en sus disculpas. ”Ha sido complicado como familia, han sido momentos difíciles, para Rosana también, para nuestro hijo, lógicamente se ofrecen las disculpas por el mal que acaso pude haber causado, también por haber dicho de Rosana cosas a terceros” y hasta ahí estaba llegando el “trovador”, pero Rossana lo obligó a ser más concreto: “Por haber dicho que faltabas a la verdad”, concluyó López.

El abogado Arturo Greene, representante de las víctimas, señaló que “con Rossana estamos bastante conformes con el resultado que tuvo esta audiencia, se llegó a una suspensión condicional del procedimiento, donde se acogieron una serie de condiciones que mejoran la situación de Rossana y también de su hijo”.

Añadió que “estamos sobre todo satisfechos con las disculpas públicas, porque hubo un reconocimiento de que Rossana no faltó a la verdad, que era lo que señalaba el imputado”.

También explicó que en el caso de que incumpla las condiciones, la suspensión condicional por dos años puede ser revocada y en ese caso se reanudaría el proceso en la etapa en que quedó, vale decir, se llevaría a cabo el juicio.

Por su parte, Rossana Sánchez dijo que “fueron cinco años donde me han dejado a mí como una persona que ha mentido, pero es muy importante para mí que él pueda declarar públicamente que yo no falté a la verdad, no jugaría con mi hijo”.

Entre las condiciones que se le impusieron al “trovador” están fijar domicilio, compromiso de no hablar de la víctima ni de su hijo menor de edad en redes sociales, otorgar permiso para el viaje del niño a Paraguay y el pago por parte del imputado de un pasaje aéreo para ese mismo fin.

Además, se le impuso prohibición absoluta de acercamiento a las víctimas por dos años, sin mensajes, ni llamadas telefónicas, y someterse a tratamiento sicológico de control de impulsos.