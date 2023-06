Empresario benefactor donó 120 sepulturas en un cementerio de la capital

La donación de un terreno que incluye más de 120 sepulturas en el cementerio Valles Unidos de Quilicura realizó el empresario de funerarias Iván Martínez a la “Fundación Las Rosas”, “Deportistas por un sueño” y “Fundación Nanito”, entre otras instituciones.

Antes de formalizar esta acción benéfica, el empresario de Puente Alto ingresó como accionista al cementerio Valles Unidos, ubicado en Quilicura.

Martínez posee una cadena de funerarias en las principales regiones del país y, de esta manera, se convierte en el primero en su rubro que ofrecerá el servicio mortuorio en 360 grados: es decir, que comprende cementerio, servicios fúnebres, apoyo legal, psicológico y acompañamiento en el duelo.

El cementerio tiene alrededor de 10 hectáreas y aún quedan áreas por comercializar.

Según explicó, la tarea principal a la que ahora está abocado Martínez es entregar un paño social para fundaciones y personas que no puedan pagar sepulturas. “En mis años de trabajo siempre llegan personas que no poseen ingresos o que tienen poco dinero para solventar estos gastos. Por este motivo me interesa tener un servicio gratuito y de primera línea”, expresó.

En la ocasión, Margarita Moncada, coordinadora de redes de la Fundación Las Rosas , mostró su agradecimiento por la donación y señaló que “nuestro lema es cuidar a las personas mayores para siempre y eso significa también tener un lugar digno para recordarlos. Y qué mejor que en este espacio tan bonito que nos han presentado hoy día”, señala la representante.