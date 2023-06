Mujeres colgadas en paso sobre nivel de la rotonda Grecia: “Se llevamos más de 12 años luchando por nuestra vivienda”

Esta mañana de jueves estuvo marcada por la manifestación que se llegó a cabo en la rotonda Grecia, en donde tres mujeres decidieron colgarse en el paso sobre nivel por más de una hora.

Brígida, dirigenta vecinal, explicó en el matinal “Contigo en la mañana” que la protesta se debe a un extensa demanda habitacional.

“Estamos sentados en un consejo de vivienda que se armó. Nos organizaron por mesa, nosotros somos la mesa 2016. Llevamos 13 años. Consideramos que al estar en un consejo de vivienda la solución iba a ser más rápido. El acuerdo era que el primer terreno que tuviera el municipio, iba a ser para nosotros”, expuso la mujer.

“Nosotros nos retiramos del consejo de vivienda de la comuna porque no hemos tenido solución”, aseguró.

“No nos bajamos hasta que nos den una solución”

Minutos más tarde, Julio César Rodríguez se puso en contacto con Carola, una de las mujeres que se colgó en medio de la protesta.

“Ojalá se pudiera bajar y pudiéramos conversar tranquilamente”, le pidió el animador del matinal de Chilevisión en el contacto telefónico.

“Sí, lo que pasa es que llevamos más de 12 años luchando por nuestra vivienda. Somos de la mesa 2016 y todavía no nos dan una solución. No podemos hacer nada más, porque no tenemos apoyo ni solución. Vamos a seguir luchando, no nos bajamos hasta que nos den una solución. Es riesgoso para nosotros, pero tenemos que luchar”, le respondió la vecina.

“No nos dan terreno y llevamos más de 16 años esperando. Todavía no hay nada, siempre nos bajan de la mesa”, complementó.

“¿Hay alguna posibilidad que ustedes se bajen si llega alguna autoridad?”, le consultó el periodista.

“Sí, que llegue alguien. Queremos a la alcaldesa o a alguien que nos soluciones el problema”, insistió Carola.

“Cuélgueme nomás, no quiero que se ponga en riesgo”, cerró el animador.

Cabe recalcar que hace pocos minutos dos de las tres personas ya fueron rescatadas por las autoridades del GOPE, ya que según los antecedentes entregados en los canales de televisión, una mujer estaría embarazada mientras que otra sería una adulta mayor de 70 años.