Rojo Edwards le quita el piso a Luis Silva por dichos sobre Pinochet: “Sí fue un dictador”

El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, salió al paso de las declaraciones realizadas por el consejero constitucional Luis Silva, quien en una entrevista con Icare TV, entregó su opinión sobre el dictador Augusto Pinochet, asegurando que “hay un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista”.

“Fue un hombre que supo conducir el Estado, que supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas”, dijo a Cristián Warnken.

Sacó ronchas: Luis Silva dijo ser admirador de Pinochet “como hombre de Estado”

Ahora en conversación con CNN Chile Edwards aseguró que “a mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo se trata permanentemente de reflotar a Pinochet. Yo no creo que sea Pinochet un estadista, para ser claro (…). Si usted me pregunta si admiro la reforma de 1980 de las pensiones, sí, y no tengo por qué esconderlo; y si admiro a la reforma educacional (…), sí. Yo no considero que una persona que estuvo 17 años sin Parlamento sea un estadista. Sí fue un dictador”.

“Nunca, dentro de las declaraciones que han hecho los republicanos, ha estado la reivindicación del legado del presidente Pinochet”, agregó.