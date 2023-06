Habló tía de la bebé de dos meses que falleció esperando cama disponible: Emplazó al Gobierno y acusó negligencia del hospital

Durante la tarde del martes pasado, una bebé de dos meses perdió la vida a causa de un cuadro de neumonía en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. La tía de la lactante, Alejandra Álvarez, emplazó a las autoridades tras el trágico deceso y cuestionó la falta de atención médica adecuada en el centro hospitalario.

Según informes, la pequeña falleció en el box de reanimación del Servicio de Urgencia Infantil debido a la falta de camas disponibles en los hospitales de Valparaíso, Rancagua o Santiago para un posible traslado. Solo se encontraba una cama disponible en el Hospital Regional de Arica, pero debido a la condición de la menor, el traslado no pudo concretarse.

En medio de su dolor, Alejandra Alvarez manifestó a 24 horas: “Esperemos que no le pase a ningún otro bebé, ni a ningún otro niño. Ninguna familia puede sufrir este dolor con una pérdida tan grande, ella tenía tres meses. Su sonrisa, tan angelical, la recordaremos siempre”.

“Yo entiendo que hay una crisis a nivel nacional, pero como papás tenemos los resguardos. ¿Qué pasa con las atenciones, derivaciones y especialistas?”, añadió luego. Además, dirigiéndose al presidente Boric, agregó: “Yo sé que para el Presidente Boric su prioridad son los niños. Lo único que quiero es que las familias tengan el cuidado”.

La tía de la bebé fallecida también cuestionó la falta de recursos y la atención recibida en el hospital. “Sentimos que el hospital no aceleró el tratamiento de Mía, dejó que se agravara. Consideramos que la niña no recibió el tratamiento, entiendo que el hospital no tenga recursos, pero qué pasa con los alrededores. No puede pasar a nivel nacional, que un niño sea derivado tan lejos”, expresó la mujer.

En respuesta a este trágico incidente, el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, habló sobre la situación. “Estamos trabajando en la Alerta Sanitaria. Hoy día los niños más afectados son los niños muy pequeños que en general hacen este cuadro con el virus respiratorio sincicial”, señaló la autoridad.

Respecto al modo de operar en estos casos, indicó que: “Todos los hospitales de mediana y baja complejidad, como el hospital de San Antonio, piden el cupo o trasladarlo al hospital base, que es el Van Buren. Pero en el caso de no tener una respuesta inmediata para el traslado, se busca la disponibilidad inmediata más rápida”.

Araos aseguró que “el Servicio de Salud junto con los equipos del Ministerio realizaron todas las gestiones para realizar esta evacuación aeromédica a través de un traslado aéreo”, pero desafortunadamente su estado de salud “se complicó rápidamente y los equipos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarle la vida”.