Familia esperó 12 horas para un cupo en la UCI: Revelan segunda muerte de bebé de 2 meses en la Región de Valparaíso

Durante esta jornada se dio a conocer un nuevo fallecimiento de una bebé de dos meses en la Región de Valparaíso, esto mientras esperaba una cama UCI debido al contagio con virus sincicial.

Según detalló La Estrella de Valparaíso, el hecho ocurrió el pasado viernes en el Hospital de Quilpué, cuando la lactante esperó por 12 horas ser trasladada al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Los padres de la menor contaron su caso tras escuchar la repercusión que ha tenido el caso de Mía, quien también falleció por el colapso en los servicios en la Quinta Región.

José Luis Parra, padre de la guagüita, relató que su hija fue llevada a la urgencia infantil donde quedó hospitalizada por virus sincicial y rinovirus. Sin embargo, la bebé se agravó, debió ser intubada y se les informó que debían trasladarla por falta de camas.

“Pasaron todo el día buscándole un cupo porque fue como a las 8 o 9 de la mañana (del viernes 2 de junio)”, dijo Yessenia Sánchez, madre de la pequeña.

La bebé falleció esperando

Posteriormente, a eso de las 21:30, le consiguieron una cama en la UCI en el hospital viñamarino. Sin embargo, mientras esperaban la ambulancia, la bebé sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida a los pocos minutos.

“El miércoles la doctora me dijo ‘tu hija está a un paso de pasar a la UCI’. ¿Por qué no me la pasaron a la UCI en ese mismo momento? Ella tenía antecedentes porque era una niña prematura, había nacido de 36 semanas, aunque ya estaba en buen peso, pero ella debería haberla pasado a Viña antes que se agravara”, lamentó la madre.

Cabe destacar que hasta el momento el Hospital de Quilpué, en donde estaba siendo atendida la menor de 2 meses, no ha entregado información sobre este lamentable caso.